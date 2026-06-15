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У центрі Києва горить "Мистецький арсенал": пожежу поки що не вдається загасити

Анна Ярославська
15 червня 2026, 10:12оновлено 15 червня, 12:21
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Росіяни завдали удару по "Арсеналу" тоді, коли рятувальники вже гасили пожежу в Лаврі.
Під удар потрапив
Під удар потрапив "Мистецький арсенал" / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне:

  • У Лаврі загасили пожежу, у комплексі "Мистецький арсенал" із вогнем ще борються
  • По Арсеналу завдали повторного удару під час гасіння собору
  • Усі співробітники музейного комплексу перебувають у безпеці

Під час масованої атаки 15 червня російська армія атакувала центр Києва. Станом на 9 ранку погашено масштабну пожежу на території Києво-Печерської лаври. Водночас у національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал" триває ліквідація загоряння.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook, у той час, коли рятувальники намагалися загасити полум'я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч — під удар потрапив "Мистецький арсенал".

відео дня

Директорка Олеся Островська-Люта повідомила, що "приліт" був саме в ту частину комплексу, яка вже була зруйнована за часів Другої світової.

За даними ДСНС, площа пожежі сягнула 1000 кв. м.

В Арсеналі спалахнула пожежа
В Арсеналі спалахнула пожежа / Фото: ДСНС Києва

Пресслужба Арсеналу повідомила, що ймовірною причиною пожежі стало влучання російського дрона-камікадзе типу "Шахед".

Зараз на місці працюють рятувальники та профільні служби. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань та оцінюють наслідки для будівлі комплексу. За інформацією установи, всі співробітники перебувають у безпеці.

В Арсеналі наголосили, що російська агресія вкотре завдала удару по культурній спадщині України.

"Для багатьох людей "Мистецький арсенал" є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними дискусіями. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України", – йдеться в повідомленні.

"Мистецький арсенал" – що про нього відомо

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс у Києві, створений з ініціативи президента України Віктора Ющенка у 2006 році, пише Вікіпедія.

Концептуальні засади створення та функціонування комплексу затверджені указом Президента України № 415 від 22 травня 2006 року.

Будівля, де розмістили комплекс "Мистецький арсенал", знаходиться в стінах військового арсеналу, побудованого в 1783—1801 роках за проектом генерал-поручика Івана Меллера.

З початку XIX століття в будівлі арсеналу розміщувалися військові склади, майстерні з ремонту зброї та кінної амуніції, кузня. Протягом XX століття будівля використовувалася для військових потреб за своїм прямим призначенням.

Будівля "Мистецького арсеналу" є пам’яткою архітектури національного значення України.

Площа будівлі "Мистецького арсеналу" — 50 000 м².

Удар по Києво-Печерській лаврі — що відомо

Під час атаки на Київ російські окупанти двічі завдали удару по Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Зараз Лавра закрита.

Один із "шахідів" влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки була пошкоджена Вежа Іоанна Кушника. Це була оборонна споруда XVII–XVIII століть — частина фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Києво-Печерська лавра після нападу
Києво-Печерська лавра після атаки / Фото: ДержНС

Рятувальники розбирають конструкції собору, щоб загасити пожежу всередині.

Україна терміново ініціює процедури в рамках ЮНЕСКО та всіх інших міжнародних механізмів, вимагаючи негайної реакції на дії окупантів.

Удар по Києво-Печерській лаврі — наслідки
Удар по Києво-Печерській лаврі — наслідки / Фото: ДСНС Києва
Удар по Києво-Печерській лаврі — наслідки
Удар по Києво-Печерській лаврі - наслідки / Фото: Нацполіція

Армія РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня російська армія завдала удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Виникла сильна пожежа. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна.

В результаті влучення снаряда було пошкоджено костюмерний цех.

Пожежа, що спалахнула на території кіностудії, знищила унікальну колекцію костюмів, яка була найбільшою і найстарішою в Україні.

"У студії зберігалося близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різного одягу", — зазначила Бережна.

Також пошкоджені інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Атака на Україну 15 червня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Загинули чотири людини.

О 10:19 мер Києва Кличко повідомив, що одна з постраждалих, яка перебувала у важкому стані, померла в лікарні. Таким чином, кількість жертв у столиці в результаті масованої атаки ворога зросла до п'яти.

У ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі в п’яти районах. Постраждали три людини, серед них — дитина.

Російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами.

У Дніпрі понівечені підприємства, коледж та інфраструктура. Поранення отримав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Через нічну атаку росіян понівечено й Будинок органної та камерної музики в Дніпрі.

  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили 681 повітряну ціль по Україні. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованим обстрілом опинилися Дніпро та Харків.

Силам ППО вдалося збити або придушити 50 ракет і 582 дрони. Однак ворожі влучання були зафіксовані в 42 точках. Також у 12 точках впали уламки дронів.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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