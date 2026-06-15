По рятувальниках били ракетами: у Харкові багато загиблих

Ворог атакував Харків дронами, а потім завдав повторних ударів ракетами.

https://glavred.net/regions/po-spasatelyam-bili-raketami-v-harkove-mnogo-pogibshih-10772993.html Посилання скопійоване

В результаті атаки на Харків загинули рятувальники / Колаж: Главред, фото: Олег Синегубов

Що відомо:

Росія атакувала Харків ракетами та дронами

Ворог завдав повторних ударів, коли працювали рятувальники

В результаті атаки загинули 4 рятувальники

Російські окупанти завдали удару по цивільному підприємству в Харкові. Ворог завдав повторного удару, в результаті чого загинули 4 рятувальники. Про це повідомляють у ДСНС.

Росіяни забрали життя бійців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова:

відео дня

Дмитро Бойко — командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту;

Данило Тищенко — пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;

Сергій Маковецький — пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;

Вадим Зінченко — водій, майстер-сержант служби цивільного захисту.

У Харкові під час атаки загинули рятувальники / фото: ДСНС

Також було поранено ще 9 рятувальників.

"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов’язок. Вірні присязі, мужні й незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців. Вся наша родина ДСНС схиляє голови у скорботі. Щирі співчуття рідним, які втратили своїх близьких. Вічна пам'ять і слава Героям-рятувальникам!" — йдеться у повідомленні.

Атака на Харків 15 червня — ОВА

Вночі 15 червня Харків опинився під масованою атакою. Ворог завдав удару по промисловій зоні.

В результаті атаки загинули п'ятеро людей, з яких четверо — рятувальники. Також 13 осіб отримали поранення.

"Четверо постраждалих госпіталізовано: двоє чоловіків перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, дві жінки — у стабільному стані. Також госпіталізовано однорічну дитину. Медики надають усім необхідну допомогу", — зазначив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Зараз рятувальники продовжують розбирати завали, щоб переконатися, що там немає людей.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що спочатку ворог завдав удару по місту за допомогою дронів, після чого атакував рятувальників ракетами "Іскандер".

Атака на Україну 15 червня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях. В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

В ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі в п’яти районах. Постраждали три людини, серед них — дитина.

Згодом стало відомо, що окупанти завдавали ударів з Криму та Курська. За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО. Крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

Інші новини:

Про особу: Олег Синегубов Олег Синегубов – голова Харківської обласної державної адміністрації. З початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред