"Працюємо. Боремося": фіналіст шоу "Холостячка" мобілізувався до Сил оборони

Дмитро Шевченко повідомив про свою мобілізацію до лав українських захисників.

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Дмитро Шевченко повідомив про свою мобілізацію / колаж: Главред, фото: instagram.com/dmitrij_sheff

Коротко:

Дмитро Шевченко приєднався до Державної прикордонної служби

Дмитро подякував близьким і підписникам за підтримку

Учасник другого сезону шоу "Холостячка", головним персонажем якого була співачка Злата Огневич, Дмитро Шевченко повідомив про свою мобілізацію долав українських захисників.

Як з'ясувалося, у 2026 році 42-річний Дмитро приєднався до Державної прикордонної служби України. Про новий етап свого життя він розповів 15 червня — у день свого народження — на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За словами Шевченка, ще рік тому він не міг уявити, що зустріне наступний день народження у військовій формі. Однак обставини змінилися, і він прийняв рішення стати на захист країни.

"Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України, бо розумію, наскільки важливою є роль прикордонників для безпеки держави. Наші кордони — це наш дім", — зазначив Дмитро.

Він також зізнався, що не знає, яким буде наступний рік, проте сподівається зустріти його з честю, гідністю та вірою — у себе, своїх побратимів та Україну. На завершення Дмитро подякував близьким і підписникам за підтримку, підкресливши, що для нього починається новий життєвий етап.

"Працюємо. Боремося. Живемо. Переможемо", - підсумував він.

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Про особу: Дмитро Шевченко Дмитро Шевченко — професійний тренер. Спортом він займається з дитинства: спочатку відвідував гімнастику, згодом близько восьми років присвятив плаванню, а пізніше перейшов у бокс і кікбоксинг. За свою спортивну кар'єру він провів понад 350 боїв. Також Дмитро має звання майстра спорту України. Крім спорту, Шевченко пробував себе в бізнесі та запускав власні проєкти. Широку популярність здобув у 2021 році після участі у другому сезоні шоу "Холостячка", головною героїнею якого була співачка Злата Огневич. Шевченко дійшов до фіналу проекту, проте тоді Злата обрала іншого учасника — Андрія Задворного.

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