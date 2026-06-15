Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Замість лайків - покарання: чим обернулися розважальні зйомки для жителя Дніпра

Руслан Іваненко
15 червня 2026, 00:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Суд розгляне справу блогера, який використовував поліцейську форму без законних підстав для зйомок контенту.
Замість лайків - покарання: чим обернулися розважальні зйомки для жителя Дніпра
Поліція встановила особу чоловіка, який використовував форму правоохоронця для зйомки розважальних відео / Колаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

  • У Дніпрі чоловік знімав відео в поліцейській формі
  • Порушнику загрожує штраф і конфіскація форми

У Дніпрі правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який використовував поліцейську форму для створення розважальних відео. Про це повідомила Поліція Дніпропетровської області.

Порушення виявили під час моніторингу соціальних мереж. 8 червня співробітники управління кримінального аналізу ГУНП у Дніпропетровській області натрапили на відео, в якому чоловік з'явився у форменому одязі та спорядженні, схожому на екіпірування поліцейського.

відео дня

Як зазначили в поліції, "актора" вдалося швидко встановити. Ним виявився 35-річний житель Дніпра. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що чоловік ніколи не проходив службу в органах внутрішніх справ і не мав законних підстав для носіння відповідної форми. Сам він пояснив, що придбав одяг для зйомки розважального контенту.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за незаконне носіння форменого одягу працівників правоохоронних органів.

Матеріали вже передано до суду. Порушнику загрожує штраф, а використану для зйомок форму буде конфісковано.

У поліції наголосили, що використання форменого одягу, шевронів, жетонів та іншої символіки правоохоронних органів особами, які не мають на це законних підстав, є порушенням законодавства.

"Під час воєнного стану подібні "розваги" та маскування під силовиків присікатимуться максимально жорстко", — наголосили в Поліції Дніпропетровської області.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Крім того, у Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці з приватного будинку. Зловмисники винесли сейф із грошима та музичну колонку, однак втекти далеко їм не вдалося.

Нагадаємо, що що жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра поліція новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

01:20Війна
"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

00:06Війна
Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи

Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи

22:55Stars
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

Останні новини

01:20

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

00:45

Замість лайків - покарання: чим обернулися розважальні зйомки для жителя Дніпра

00:06

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

14 червня, неділя
23:15

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

22:55

Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофиВідео

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
22:25

Огірки "жирують" замість плодів: експерт назвав три поширені помилки доглядуВідео

22:21

На Львівщині сталася смертельна автотроща: серед постраждалих - дітиФото

22:09

Чи стане Усик новим гравцем української політики: прогноз ДенисенкаПогляд

21:49

"На прицілі" Київ та не тільки: розкрито загрози масованого обстрілу РФ

Реклама
21:25

Як сказати українською "быть начеку" - правильні варіанти знають не всіВідео

21:18

Трамп зробив важливу заяву щодо причин війни в Україні: деталі від Зеленського

21:07

Переговори про вступ рухаються вперед: у ЄС озучили темпи виконання реформ

20:27

"Їх занадто багато": у країні ЄС вимагають позбавити українців тимчасового захисту

19:57

Дешево і геніально: як охолодити кімнату без кондиціонера, грецький лайфхакВідео

19:47

Путін "зворушив" Трампа по телефону та висунув вимоги Зеленському

19:39

"Перемир’я не буде": тривожний прогноз генерала ЗСУ щодо термінів закінчення війни

18:59

Провал наступу РФ змінює фронт: де розгорнеться головна битва цього літа

18:47

"Рембо": військовий Ігор Ласточкін став невпізнанним

18:41

Про гризунів можна забути: простий трюк змусить шкідників зникнутиВідео

18:35

Орбакайте показала свою доньку-модель: як вона виглядає

Реклама
18:26

Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом - про що говорили

18:06

Часник жовтіє та гниє після дощів: методи порятунку врожаю в червні

17:36

Продають дешевше, ніж торік: в Україні різко впали ціни на сезонний овоч

17:34

Загроза ударів Цирконом та Орєшніком: у Генштабі розкрили головну мету РФ

17:05

"Ешкин кот" та "ядрена вошь": звідки з'явилися ці вирази і яка їхня таємниця

16:23

Гороскоп на завтра, 15 червня: Левам - виграш, Терезам - переживання

16:19

Росія втрачає головну перевагу у війні: у CNN розкрили ключові деталі

16:09

Урожай помідорів буде рясним і соковитим: що важливо зробити з рослинами в червні

16:07

Даша Євтух зробила заяву щодо свого виїзду з України

16:05

Посуд б'ється не лише на щастя: про які небезпеки попереджають народні прикмети

15:56

РФ зменшила активність ДРГ на півночі: до чого готуються окупанти

15:20

10-річна донька Слави з гурту "Неангели" вразила всіх своїм повним макіяжем і віями

15:15

Заздрість не зашкодить: три дати народження, які вміють відбивати чужий негатив

15:06

Рейтинги Путіна котяться донизу: Зеленський показав секретні документи з Кремля

14:32

Як ще назвати Надію українською: позбуваємося русизмів у звертаннях

14:22

Зірка "Х-Фактора" вступив до лав ЗСУ: що він сказав

13:47

У Житомирі судитимуть банду підлітків, які два місяці тероризували місто

13:45

Навіщо в СРСР сипали сіль у пиво: причина криється не лише у смаку

13:03

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра, 15 липня: Тельцям — слухати, Стрільцям — секрет

Реклама
12:34

Росія у вогні: під ударом опинилися надважливі для росіян об'єктиВідео

12:32

Цвіль у домі зникне раз і назавжди: як її ефективно вивести

12:24

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

12:15

Фінансовий гороскоп на 15-21 червня: Овнам — прогрес, Рибам — спокій

11:42

Що таке "морва": яке популярне дерево та його ягоди так називають в Україні

11:42

Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

11:29

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня: Тельцям — довіра, Левам — робота

10:45

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня: Овнам — затишок, Рибам — вибір

10:28

Що не можна робити у свято 15 червня: прикмети

10:17

Указ Путіна про збільшення армії РФ: в ISW оцінили ризики для України

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти