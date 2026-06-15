Замість лайків - покарання: чим обернулися розважальні зйомки для жителя Дніпра

Суд розгляне справу блогера, який використовував поліцейську форму без законних підстав для зйомок контенту.

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Поліція встановила особу чоловіка, який використовував форму правоохоронця для зйомки розважальних відео / Колаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

У Дніпрі чоловік знімав відео в поліцейській формі

Порушнику загрожує штраф і конфіскація форми

У Дніпрі правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який використовував поліцейську форму для створення розважальних відео. Про це повідомила Поліція Дніпропетровської області.

Порушення виявили під час моніторингу соціальних мереж. 8 червня співробітники управління кримінального аналізу ГУНП у Дніпропетровській області натрапили на відео, в якому чоловік з'явився у форменому одязі та спорядженні, схожому на екіпірування поліцейського.

відео дня

Як зазначили в поліції, "актора" вдалося швидко встановити. Ним виявився 35-річний житель Дніпра. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що чоловік ніколи не проходив службу в органах внутрішніх справ і не мав законних підстав для носіння відповідної форми. Сам він пояснив, що придбав одяг для зйомки розважального контенту.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за незаконне носіння форменого одягу працівників правоохоронних органів.

Матеріали вже передано до суду. Порушнику загрожує штраф, а використану для зйомок форму буде конфісковано.

У поліції наголосили, що використання форменого одягу, шевронів, жетонів та іншої символіки правоохоронних органів особами, які не мають на це законних підстав, є порушенням законодавства.

"Під час воєнного стану подібні "розваги" та маскування під силовиків присікатимуться максимально жорстко", — наголосили в Поліції Дніпропетровської області.

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Як писав Главред, увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Крім того, у Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці з приватного будинку. Зловмисники винесли сейф із грошима та музичну колонку, однак втекти далеко їм не вдалося.

Нагадаємо, що що жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.

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