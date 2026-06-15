Вирує пожежа: РФ цинічно вдарила по Києво-Печерській лаврі, подробиці

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/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yevstr

У ніч на 15 червня внаслідок російського обстрілу в Києві сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій (Зоря), який також оприлюднив фотографії пожежі у соцмережах. За його словами, внаслідок атаки зафіксовано займання на території однієї з найвідоміших християнських святинь України.

Києво-Печерська лавра є одним із головних духовних і історичних центрів країни, а Успенський собор — ключова святиня її архітектурного комплексу.

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Представники церкви закликали вірян до молитви за збереження святині та ліквідацію пожежі.

Згодом єпископ Авраамій у Facebook повідомив, що після нічної атаки в лаврі було терміново організовано евакуацію святинь і богослужбових предметів, серед яких давні ікони, антимінси та інші цінності.

Тетяна Бережна уточнила, що внаслідок російського удару пошкоджено Успенський собор. Вона додала, що профільні служби проводять роботи з ліквідації наслідків у межах безпекових протоколів, після чого стане можливим повноцінне оцінювання збитків.

"Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині", — зазначив він

Дивіться відео наслідків ворожої атаки

Фото: скріншот

Як раніше повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської лаври. Попередньо — внаслідок прямого влучання.

Згодом він додав, що пошкодження на території Лаври є суттєвими, зафіксовано серйозне займання.

"Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", — заявив Ткаченко.

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