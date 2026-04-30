Популярна ведуча потрапила в курйоз з Іриною Білик: "Трошечки переплутали"

Ведуча програми "ЖВЛ" Тетяна Бобрікова розповіла про кумедні моменти під час прямих ефірів.

Ірина Білик та Тетяна Бобрикова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Тетяна Бобрикова

Ви дізнаєтеся:

Тетяна Бобрикова стала новою ведучою ЖВЛ

Популярна ведуча та блогерка Тетяна Бобрикова розповіла про кумедні промахи, які траплялися з нею під час прямих ефірів програми "Сніданок з 1+1". Як повідомляє 1+1, перші спроби телеведучої не обійшлися без курйозних моментів.

Бобрикова розповіла, що дуже хвилювалася під час ефіру і припустилася помилки щодо віку відомої української співачки Ірини Білик. Ведуча "омолодила" артистку на один рік, через що отримала хвилю критики в соцмережах. Попри конфуз, Тетяна оперативно вийшла з незручної ситуації.

Тетяна Бобрикова - ЖВЛ / фото: instagram.com, Тетяна Бобрикова

"У другому випуску ми трохи переплутали і сказали на один рік менше про день народження Ірини Білик. Ми зробили її на рік молодшою. Коли я це прочитала, редактор мені каже: "Ні-ні, їй зараз 56, здається, років". Я, звичайно, виправилася, але люди писали: "Кого ви взяли?". Але мені здається, це найменше, що могло статися. Я не втратила свідомість, я довела ефір до кінця, тому вважаю це перемогою", — висловилася зірка.

Телеведуча зізналася, що їй було непросто прийняти естафету у популярного колеги Тимура Мірошниченка. Оскільки аудиторія звикла до постійного ведучого рубрики, перші випуски супроводжувалися питаннями про його відсутність. Незважаючи на це, Тетяна постаралася привнести в програму свій авторський стиль.

Тетяна Бобрикова — Сніданок з 1+1 / фото: instagram.com, Тетяна Бобрикова

"Ми з Тимуром абсолютно різні. У нього своя подача, у мене своя. Для людей, які щоранку зустрічали ці новини з ним, це, звичайно, був певний шок. Тому реакція була неоднозначна. Я навіть сміялася, бо найчастіше питання було таке, що я могла б починати перші ефіри тільки з нього: "А куди подівся Тимур Мірошниченко?" Я навіть говорила, що можна перейменувати програму на "ДТМ: Де Тимур Мірошниченко". Але зараз уже не запитують, зараз людям подобається. Плюс у мене інша подача. Наприклад, новини про Голлівуд я повністю пишу сама, повністю беру участь у всіх процесах", — заявила Бобрикова.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

