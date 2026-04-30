Популярна ведуча потрапила в курйоз з Іриною Білик: "Трошечки переплутали"

Христина Трохимчук
30 квітня 2026, 13:05
Ведуча програми "ЖВЛ" Тетяна Бобрікова розповіла про кумедні моменти під час прямих ефірів.
Ірина Білик і Тетяна Бобрикова
Ірина Білик та Тетяна Бобрикова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Тетяна Бобрикова

Популярна ведуча та блогерка Тетяна Бобрикова розповіла про кумедні промахи, які траплялися з нею під час прямих ефірів програми "Сніданок з 1+1". Як повідомляє 1+1, перші спроби телеведучої не обійшлися без курйозних моментів.

Бобрикова розповіла, що дуже хвилювалася під час ефіру і припустилася помилки щодо віку відомої української співачки Ірини Білик. Ведуча "омолодила" артистку на один рік, через що отримала хвилю критики в соцмережах. Попри конфуз, Тетяна оперативно вийшла з незручної ситуації.

Тетяна Бобрикова — ЖВЛ
Тетяна Бобрикова - ЖВЛ / фото: instagram.com, Тетяна Бобрикова

"У другому випуску ми трохи переплутали і сказали на один рік менше про день народження Ірини Білик. Ми зробили її на рік молодшою. Коли я це прочитала, редактор мені каже: "Ні-ні, їй зараз 56, здається, років". Я, звичайно, виправилася, але люди писали: "Кого ви взяли?". Але мені здається, це найменше, що могло статися. Я не втратила свідомість, я довела ефір до кінця, тому вважаю це перемогою", — висловилася зірка.

Телеведуча зізналася, що їй було непросто прийняти естафету у популярного колеги Тимура Мірошниченка. Оскільки аудиторія звикла до постійного ведучого рубрики, перші випуски супроводжувалися питаннями про його відсутність. Незважаючи на це, Тетяна постаралася привнести в програму свій авторський стиль.

Татьяна Бобрикова - Сніданок з 1+1
Тетяна Бобрикова — Сніданок з 1+1 / фото: instagram.com, Тетяна Бобрикова

"Ми з Тимуром абсолютно різні. У нього своя подача, у мене своя. Для людей, які щоранку зустрічали ці новини з ним, це, звичайно, був певний шок. Тому реакція була неоднозначна. Я навіть сміялася, бо найчастіше питання було таке, що я могла б починати перші ефіри тільки з нього: "А куди подівся Тимур Мірошниченко?" Я навіть говорила, що можна перейменувати програму на "ДТМ: Де Тимур Мірошниченко". Але зараз уже не запитують, зараз людям подобається. Плюс у мене інша подача. Наприклад, новини про Голлівуд я повністю пишу сама, повністю беру участь у всіх процесах", — заявила Бобрикова.

Ірина Білик
Ірина Білик / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко поділилася подробицями спілкування з колишнім чоловіком Андрієм Фединчиком. Ексі зустрічаються щодня, оскільки артист, який тривалий час перебував на службі в ЗСУ, прагне проводити якомога більше часу зі своєю спільною дитиною.

Також Василь Вірастюк опублікував нові фотографії своєї цивільної дружини Ірини Зінченко. Відомий стронгмен відверто розповів про початок їхніх стосунків, зазначивши, що вони зустрілися в непростий життєвий період, коли він ще був у шлюбі.

Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

