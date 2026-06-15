'Немає ні слів, ні сліз': українські зірки горюють після ударів РФ по Лаврі та Києву

Знаменитості активно розповідають, як рятувалися від російського обстрілу.

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Леся Нікітюк і Наталія Могилевська після російського удару по Києву 15 червня / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Росія завдала ракетного удару по Україні

Що про атаку РФ повідомили українські зірки

У ніч на 15 червня терористична РФ здійснила черговий масований удар по Україні. Окупанти запустили 681 ракету та дрон, а основною ціллю атаки став Київ.

Главред розповість, як зірки реагували на атаку на українську столицю.

відео дня

Наталія Могилевська

Українська співачка опублікувала відео зі сховища, де перебувала разом зі своїми дітьми. На тлі було чутно гучні вибухи.

"На жаль, це точно початок. Уже немає ні слів, ні сліз. Усі в укриття, у кого воно є", — підписала ролик артистка.

Могилевська в укритті з доньками / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

На відео Могилевської у коментарях відреагувала російська співачка Алла Пугачова, яка з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну.

Реакція Алли Пугачової на удар по Києву / скрін з Instagram

Леся Нікітюк

Відома телеведуча опублікувала Stories з паркінгу, де зазвичай ховається від російських атак. Леся повідомила, що перебувала на його першому підземному рівні, коли сталося задимлення.

"Друзі. Страшна ніч. Як показала практика, навіть -1 поверх паркінгу дуже небезпечний. Та що тут говорити, навіть на -3 дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою і ховайтеся глибше", — написала Нікітюк.

Леся Нікітюк на задимленому паркінгу / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ольга Сумська

Легендарна українська актриса емоційно відреагувала на російську терористичну атаку на головну українську святиню — Києво-Печерську лавру.

"Боже... Лавра! Успенський собор!" — підписала страшні кадри Ольга.

Успенський собор горить — реакція Ольги Сумської / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Також вона розповіла про удар, який може вплинути на всю українську кіноіндустрію.

"В результаті влучання по кіностудії імені Довженка знищено костюмерний цех з найбільшою костюмною колекцією України: близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу! Це була безцінна колекція", — поділилася Сумська.

Ольга Сумська про наслідки атаки / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Олександр Пономарьов

Після російської атаки на Україну знаменитий співак поділився віршем власного авторства, закликавши співвітчизників не піддаватися страху.

"Коли серед ночі здригаються стіни

Тримайся за світло, бо ти з України

Нас не зламає ні страх ні тривога

Чуєш, не бійся нікого, крім Бога", — висловився Пономарьов.

Вірш Олександра Пономарьова / скрін з Facebook

Соня Морозюк

Художниця показала наслідки російського удару, який пошкодив її квартиру. На відео помітні пошкоджені двері та балкон, але головний "трофей" Соня тримала в руках — вона знайшла уламок російського засобу ураження, який потрапив у її будинок.

"Я дуже вдячна всім, хто мені пише. У мене є шматок того, що хотіло сьогодні когось убити. Місто палає, жах... Але що, у мене йога, а потім тренування в залі", — висловилася Морозюк.

Соня Морозюк з уламком російського дрона / фото: instagram.com, Соня Морозюк

Крістіна Решетник

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника опублікувала знімок палаючого Успенського собору. Блогерка впевнена, що святе для всіх українців місце не залишилося без божественної допомоги навіть у такий момент.

"Як же символічно — коли вони вдарили по Лаврі, одразу пішов дощ. Знищити історію у них не вийде", — написала Решетник.

Реакція Крістіни Решетник на обстріл Лаври / фото: instagram.com, Крістіна Решетник

Катерина Осадча

Популярна ведуча також поділилася знімком із Києво-Печерської лаври та закликала українців бути обережними й не ігнорувати сигнали тривоги.

"Це жах, який відбувається з нами. Бережіть себе. Укриття — єдиний захист", — повідомила Осадча.

Катерина Осадча про удар по Лаврі / фото: instagram.com, Катерина Осадча

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Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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