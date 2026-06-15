Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

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У ніч на 15 червня російська окупаційна армія атакувала Київ, у столиці пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — зазначив він у своєму повідомленні.

За попередньою інформацією, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа — загорілися автомобілі. відео дня

Також повідомляється про перебої з електропостачанням у низці районів столиці.

Оновлено о 02:12. Станом на цю годину внаслідок масованої атаки ворога у Києві вже троє постраждалих. Усі вони госпіталізовані до столичних лікарень. Одна жінка перебуває у важкому стані, повідомив мер столиці.

Оновлено о 01:48. Станом на цей час відомо про серйозні пошкодження у п’яти багатоквартирних житлових будинках, а також у недобудованому житловому об’єкті. У різних районах столиці зафіксовано значну кількість вибитих вікон, частково пошкоджено гуртожиток. Також постраждало приватне домогосподарство.

У свою чергу міський голова Віталій Кличко повідомив про загоряння на території Києво-Печерської лаври — пожежа виникла на даху Успенського собору. За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, зафіксовано серйозне займання.

Окупанти цілеспрямовано вдарили по одній із найвизначніших християнських святинь.

Масована атака балістичними ракетами по Києву триває, зафіксовано нові пуски.

Станом на 01:37, у Подільському районі Києва горить приватний будинок, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Крім того, за іншою адресою в цьому ж районі сталося займання у триповерховому будинку.

У Подільському та Печерському районах столиці зафіксовано виклики медичних бригад. В Оболонському районі виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку. За словами Віталія Кличка, на місця подій оперативно прямують усі екстрені служби.

У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок.В Оболонському — внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами.У Соломʼянському — влучання в 9-поверховий житловий будинок.

За інформацією мера столиці, зафіксовано влучання у кількох районах Києва. Зокрема, у Печерському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському районі, за попередніми даними, внаслідок влучання сталася руйнація в житловому будинку між третім і четвертим поверхами. У Солом’янському районі зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

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