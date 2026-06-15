'ТУшки' уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

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Російські окупаційні війська підготувалися до чергового масованого ракетного удару по території України. За інформацією моніторингових каналів, у повітря було піднято групу стратегічної авіації РФ.

Як повідомляють аналітики, було зафіксовано роботу телекодової апаратури стратегічної авіації в зоні відповідальності західної частини Росії.

За даними моніторингу, у повітрі перебувають чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья". Також повідомляється про щонайменше два бомбардувальники Ту-160, що піднялися з аеродрому "Українка".

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Аналітики зазначають, що перші літаки можуть досягти північних пускових рубежів орієнтовно між 00:50 та 01:00, друга група — близько 01:20. Час підльоту Ту-160 до пускових зон оцінюється приблизно у 50 хвилин.

Згідно з повідомленнями моніторингових ресурсів, пуски ракет можуть відбутися в період з 01:10 до 01:30 або пізніше.

Станом на 23:51, за даними моніторингу, два бомбардувальники Ту-160 вже пролітали над територією Республіки Комі та рухалися у напрямку Вологодської області.

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