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Згоріла за кілька місяців: померла зірка російських серіалів, яка підтримувала війну

Христина Трохимчук
15 червня 2026, 14:28
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Тетяна Плетньова не з'являлася на публіці через боротьбу з важкою хворобою.
Померла Тетяна Плетньова
Померла Тетяна Плетньова / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram.com, Тетяна Плетньова

Ви дізнаєтеся:

  • Померла актриса Тетяна Плетньова
  • Причина смерті прихильниці Путіна

Від важкої хвороби померла зірка російських серіалів Тетяна Плетньова. Російські ЗМІ стверджують, що актриса, яка підтримала терористичне вторгнення РФ в Україну, померла за дуже короткий час.

Плетньова активно знімалася в популярних телепроектах на ролях другого плану — її можна було побачити в серіалах "Кухня", "Слід", "Інтерни", "Реальні пацани" та "Вулиці розбитих ліхтарів". Актриса підтримувала вторгнення РФ в Україну. На сторінках у її соцмережах з'являлися публікації з символікою російської окупаційної армії.

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Тетяна Плетньова — серіали
Тетяна Плетньова — серіали / фото: instagram.com, Тетяна Плетньова

Останнім часом актриса майже не з'являлася на публіці через боротьбу з раком печінки. Хвороба прогресувала дуже швидко і забрала життя Тетяни.

"Причина смерті королеви епізодів — рак печінки, артистка згоріла за кілька місяців", — повідомляють російські ЗМІ.

Незважаючи на свою провоєнну позицію, артистка хвалилася визнанням своїх робіт у Голлівуді і навіть заявляла, що знімалася з президентом США Дональдом Трампом.

Тетяна Плетньова про війну в Україні
Тетяна Плетньова про війну в Україні / фото: instagram.com, Тетяна Плетньова

"Я знялася у фільмах, серіалах, короткометражках, роликах — ролі від епізодичних до головних. У тому числі знялася в 50 кліпах — як наших, так і зарубіжних зірок, зокрема Еміна (з Дональдом Трампом)... Короткометражні фільми з моєю участю отримали безліч нагород на різних кінофестивалях, зокрема в Каннах, Голлівуді, Канаді, Німеччині, Індії, Ізраїлі, Росії та інших країнах", — заявила Плетньова.

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Про персону: Тетяна Плетньова

Тетяна Плетньова — російська актриса театру та кіно. Творчий шлях розпочала в дитинстві з аматорської студії при ТЮЗі, пізніше закінчила акторський факультет Балтійського інституту екології, політики та права (БІЕПП). За свою кар'єру знялася в десятках популярних російських кіно- та телепроектів. Найбільшу популярність здобула завдяки комедійним образам у ситкомах "Інтерни", "Кухня", "Щасливі разом", "Папині дочки", "СашаТаня", а також ролям у рейтингових серіалах і драмах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Скліфосовський" та "Дзвоніть ДіКапріо!".

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