"Творча енергія та гострий гумор": померла зірка культового серіалу "Альф"

У заяві, опублікованій родиною, йдеться про те, що Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких.

https://glavred.net/stars/tvorcheskaya-energiya-i-hlestkoe-ostroumie-umerla-zvezda-kultovogo-seriala-alf-10773026.html Посилання скопійоване

Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких / колаж: Главред, фото: biomasdigital

Коротко:

Енн Шедін знімалася в культовому комедійному серіалі "Альф"

Артистці було 77 років

Померла американська актриса Енн Шедін, яка здобула всесвітню популярність завдяки ролі Кейт Таннер у культовому комедійному серіалі ALF ("Альф"). Артистці було 77 років.

Про смерть Шедін повідомили на її офіційній сторінці у Facebook. Інформацію також підтвердив представник агентства Metropolitan Talent Agency Том Марклі. При цьому причини смерті актриси родичі вирішили не розкривати.

відео дня

"З найважчим серцем ми повідомляємо, що Енн мирно пішла з життя. Після неї залишиться неймовірна спадщина: творча енергія, гострий гумор, захоплення сімейним життям, любов до маленьких собак, палка ненависть до Трампа, пристрасть до секонд-хенду та блошиних ринків і любов до хороших історій", — йдеться у заяві.

В опублікованій родиною заяві йдеться, що Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких. Рідні згадують її як талановиту і світлу людину, що володіла невичерпною творчою енергією, прекрасним почуттям гумору та щирою любов'ю до сім'ї та мистецтва. За їхніми словами, пам'ять про актрису продовжить жити в її ролях, творчій спадщині та серцях тих, хто її знав.

Енн Шедін народилася 8 січня 1949 року. Свою акторську кар'єру вона розпочала після навчання в театральних студіях і переїзду до Нью-Йорка. До участі в серіалі "Альф" актриса знімалася в різних телевізійних проектах.

Справжню популярність Шедін принесла роль Кейт Таннер — матері сім'ї, яка прихистила чарівного прибульця Альфа. Серіал виходив на телеканалі NBC з 1986 по 1990 рік і став одним із найуспішніших і найвідоміших ситкомів свого часу, завоювавши любов мільйонів глядачів по всьому світу.

Шедін також з'являлася в серіалах "Саймон і Саймон", "Весела компанія" та "Справедлива Емі".

Фото: facebook.com/anne.schedeen

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Білик чесно зізналася, чи планує вона знову зійтися зі своїм колишнім обранцем Дімою Коляденко. Питання виникло не на порожньому місці, адже не так давно шоумен привселюдно оголосив про возз'єднання зі своєю зірковою екс-коханою.

Також українські знаменитості бурхливо відреагували на черговий обстріл столиці. Популярна співачка Наталія Могилевська поділилася кадрами з бомбосховища, де вона ховалася разом зі своїми доньками. На відео чітко чутні звуки потужних вибухів.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред