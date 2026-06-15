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"Творча енергія та гострий гумор": померла зірка культового серіалу "Альф"

Віталій Кірсанов
15 червня 2026, 15:58
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У заяві, опублікованій родиною, йдеться про те, що Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких.
Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких
Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких / колаж: Главред, фото: biomasdigital

Коротко:

  • Енн Шедін знімалася в культовому комедійному серіалі "Альф"
  • Артистці було 77 років

Померла американська актриса Енн Шедін, яка здобула всесвітню популярність завдяки ролі Кейт Таннер у культовому комедійному серіалі ALF ("Альф"). Артистці було 77 років.

Про смерть Шедін повідомили на її офіційній сторінці у Facebook. Інформацію також підтвердив представник агентства Metropolitan Talent Agency Том Марклі. При цьому причини смерті актриси родичі вирішили не розкривати.

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"З найважчим серцем ми повідомляємо, що Енн мирно пішла з життя. Після неї залишиться неймовірна спадщина: творча енергія, гострий гумор, захоплення сімейним життям, любов до маленьких собак, палка ненависть до Трампа, пристрасть до секонд-хенду та блошиних ринків і любов до хороших історій", — йдеться у заяві.

В опублікованій родиною заяві йдеться, що Енн Шедін пішла з життя в оточенні близьких. Рідні згадують її як талановиту і світлу людину, що володіла невичерпною творчою енергією, прекрасним почуттям гумору та щирою любов'ю до сім'ї та мистецтва. За їхніми словами, пам'ять про актрису продовжить жити в її ролях, творчій спадщині та серцях тих, хто її знав.

Енн Шедін народилася 8 січня 1949 року. Свою акторську кар'єру вона розпочала після навчання в театральних студіях і переїзду до Нью-Йорка. До участі в серіалі "Альф" актриса знімалася в різних телевізійних проектах.

Справжню популярність Шедін принесла роль Кейт Таннер — матері сім'ї, яка прихистила чарівного прибульця Альфа. Серіал виходив на телеканалі NBC з 1986 по 1990 рік і став одним із найуспішніших і найвідоміших ситкомів свого часу, завоювавши любов мільйонів глядачів по всьому світу.

Шедін також з'являлася в серіалах "Саймон і Саймон", "Весела компанія" та "Справедлива Емі".

Фото: facebook.com/anne.schedeen

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