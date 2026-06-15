Флот України збільшився: ВМС отримали військовий корабель 'Генічеськ'

Новий протимінний корабель назвали на честь потопленого українського тральщика.

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ВМС отримали корабель "Генічеськ"/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/Командувач ВМС ЗС України

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Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель класу Alkmaar

Судно отримало назву "Генічеськ"

Корабель посилить можливості з пошуку та знешкодження морських мін

Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів у межах Коаліції морських спроможностей. ВМС передал шукач мін класу Alkmaar. Про це повідомив командувач Військово-Морських Сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Facebook.

Корабель уже увійшов до складу українського флоту та отримав назву "Генічеськ". Назву обрали на честь українського рейдового тральщика проєкту 1258, який був який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

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"Генічеськ" посилить наші спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін", - зазначив Неїжпапа.

Командувач ВМС ЗСУ наголосив, що після цієї передачі кількість протимінних кораблів у складі ВМС України зросла до п’яти. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь.

Що відомо про кораблі класу Alkmaar

Мінні мисливці класу Alkmaar (Tripartite) були створені в межах спільної програми Бельгії, Франції та Нідерландів. Загалом для трьох країн побудували понад 30 таких суден у 1980-1990-х роках.

Кораблі мають водотоннажність близько 600 тонн і довжину 51 метр. Екіпаж залежно від комплектації становить від 28 до 55 осіб.

Озброєння та обладнання включає 20-мм автоматичну гармату, кулемети різних калібрів, гідролокатор для виявлення мін, а також підводні дрони для їхнього знешкодження.

Удари про російських кораблях - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ двічі атакували суховантажне судно РФ у Бердянську. Воно ймовірно перевозило боєкомплект.

Під час удару у Кронштадті 3 червня був уражений російський корвет "Бойкий". Він є носієм керованої ракетної зброї.

Нагадаємо, дрони України уразили корабель "Світляк" у Криму. Цей корабель виконував охоронні функції у портах і був частиною системи ППО.

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Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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