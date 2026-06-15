Будинок органної музики, коледж, амбулаторія в руїнах: РФ жорстко вдарила по Дніпру та області

Росія завдала масованих ударів по Дніпропетровській області. Відомо про двох постраждалих.
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Головне із заяви голови ОВА:
Окупанти застосували дрони, артилерію, ракети та бомби
Двоє постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості
У Дніпрі понівечено Будинок органної музики, коледж та інфраструктуру
Російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про наслідки ворожої атаки розповів голова ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, двоє людей отримали поранення.
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У Дніпрі понівечені підприємства, коледж та інфраструктура. Поранення отримав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Через нічну атаку росіян пошкоджено й Будинок органної та камерної музики в Дніпрі.
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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