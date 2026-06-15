Будинок органної музики, коледж, амбулаторія в руїнах: РФ жорстко вдарила по Дніпру та області

Росія завдала масованих ударів по Дніпропетровській області. Відомо про двох постраждалих.

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Про наслідки атаки на Дніпро розповіли в ОДА / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Головне із заяви голови ОВА:

Окупанти застосували дрони, артилерію, ракети та бомби

Двоє постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості

У Дніпрі понівечено Будинок органної музики, коледж та інфраструктуру

Російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про наслідки ворожої атаки розповів голова ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, двоє людей отримали поранення.

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У Дніпрі понівечені підприємства, коледж та інфраструктура. Поранення отримав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Через нічну атаку росіян пошкоджено й Будинок органної та камерної музики в Дніпрі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Красногригорівська громади. Пошкоджено амбулаторію, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі постраждали Васильківська та Петропавлівська громади. Понівечено підприємство, навчальний заклад, багатоквартирний та приватний будинки.

Армія РФ також завдала удару по Зеленодольській громаді Криворіжжя. Пошкоджено підприємство. Постраждав 46-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі росіяни завдали удару по Троїцькій громаді. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

Атака на Україну 15 червня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях.

В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

Сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври на площі близько 800 кв. м. Триває ліквідація наслідків.

Крім того, сталося загоряння будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 кв. м.

Також постраждала будівля Вищого антикорупційного суду України, розташована на Хрещатику. Там вибиті вікна та пошкоджений фасад.

У ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі в п'яти районах.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що окупанти завдали удару по регіону ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Постраждали три людини, серед них дитина.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили 681 повітряну ціль по Україні. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованим обстрілом опинилися Дніпро та Харків.

Силам ППО вдалося збити або подавити 50 ракет і 582 дрони. Однак ворожі влучання були зафіксовані в 42 точках. Також у 12 точках впали уламки дронів.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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