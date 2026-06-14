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Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

Руслан Іваненко
14 червня 2026, 23:15
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Які пенсіонери отримають вікові надбавки з липня 2026 року та як вони нараховуються.
Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки
Які категорії пенсіонерів отримають автоматичні вікові надбавки/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • З 1 липня пенсіонерам підвищать вікові доплати
  • Надбавки 300–570 грн залежно від віку

Від 1 липня 2026 року частина українських пенсіонерів зможе отримати підвищені щомісячні виплати. Про це повідомляє портал "На пенсії".

В Україні продовжує діяти система щомісячних вікових доплат до пенсій. Розмір надбавки визначається залежно від віку отримувача:

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  • пенсіонери віком від 70 до 74 років мають право на доплату 300 грн;
  • у віці від 75 до 79 років передбачено надбавку 456 грн;
  • громадянам від 80 років і старше нараховується 570 грн.

Усі ці виплати нараховуються автоматично, тому додатково звертатися до Пенсійного фонду для їх оформлення не потрібно.

Коли починає діяти надбавка

Вікова доплата призначається не з першого числа місяця, а з дня народження пенсіонера. Якщо дата припадає на середину або кінець місяця, перша виплата нараховується пропорційно за фактичні дні. Повний розмір надбавки виплачують уже з наступного місяця.

Існує обмеження за рівнем пенсії. Вікові надбавки не нараховуються, якщо загальний розмір виплат перевищує 10 340,35 грн. Таким чином, право на доплату мають лише пенсіонери з нижчим рівнем забезпечення.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Питання купівельної спроможності пенсій

Фахівці зазначають, що попри індексації та перерахунки, реальна вартість пенсій знижується через інфляційні процеси. Проблема полягає в тому, що при розрахунку нових пенсій використовується середня заробітна плата минулих років, яка не завжди відповідає поточним економічним умовам.

Перспективи реформи

За оцінками експертів, рівень пенсійного забезпечення в Україні залишається нижчим за європейські стандарти. У країнах ЄС пенсія часто становить близько 40% від попереднього заробітку, тоді як в Україні цей показник зазвичай менший.

Водночас липневе підвищення торкнеться лише окремих категорій пенсіонерів, які досягнуть відповідного віку. Паралельно уряд продовжує роботу над новою пенсійною реформою, концепцію якої планують представити найближчим часом.

Що змінить пенсійна реформа для українських пенсіонерів

Уряд представив концепцію оновлення пенсійної системи, яка передбачає суттєву зміну підходів до формування виплат. Як повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, відповідний законопроєкт планують винести на розгляд парламенту до осені 2026 року.

За її словами, наразі йдеться про загальне бачення реформи, яке ще потребує доопрацювання та широкого обговорення перед подальшим просуванням у Верховній Раді.

"За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, яка залежатиме від стажу та сплачених внесків", — зазначила депутатка.

Також у межах реформи планується запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійних виплат і скоротити розрив між найнижчими та найвищими пенсіями. Окремо уряд пропонує поступовий перехід від спеціальних пенсій до системи професійних пенсійних програм.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд презентував концепцію пенсійної реформи, яка передбачає повне оновлення підходу до нарахування виплат. Законопроект планують винести на голосування до осені 2026 року.

Крім того, у березні 2026 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій для понад 10 мільйонів громадян. За словами президента Володимира Зеленського, індексація проводиться щорічно, попри складні умови війни.

Нагадаємо, що з 2027 року набудуть чинності оновлені правила виходу на пенсію. Пенсійний вік залишиться без змін, однак вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію стануть жорсткішими.

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Про джерело: "На пенсии"

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

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