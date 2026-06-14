Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи

Руслана Заклінська
14 червня 2026, 22:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Відомий співак загинув внаслідок зіткнення двох гелікоптерів.
Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/OliverTreemusic

Що відомо:

  • У Бразилії зіткнулися два гелікоптери
  • Загинули 6 людей, серед них - співак Олівер Трі та блогер Гаспар Прім
  • Авіакатастрофа сталася в Ріо-де-Жанейро

Американський співак Олівер Трі загинув внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії вранці. Разом із ним жертвами трагедії стали ще п’ятеро людей, серед яких пасажири та пілоти. Про це повідомли France 24 та CNN Brazil із посиланням на правоохоронців.

Інцидент стався вранці 14 червня в районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш на південному заході Ріо-де-Жанейро. За попередніми даними, два гелікоптери зіткнулися в повітрі, після чого впали на майданчик для електромобілів.

відео дня

Після падіння виникла масштабна пожежа, яка знищила щонайменше 20 транспортних засобів. Рятувальні служби зазначають, що ситуацію ускладнювали літій-іонні батареї електромобілів, які сприяли швидкому поширенню вогню.

Хто загинув у авіакатастрофі

У першому гелікоптері перебували п’ятеро людей - серед них Олівер Трі, аргентинський ютубер Гаспар Прім, двоє пасажирів і пілот. Усі загинули.

У другому гелікоптері перебував лише пілот Шарль Марсільяк, який також отримав смертельні травми. Загалом унаслідок катастрофи загинули шість осіб.

Дивіться відео із моментом зіткнення гелікоптерів:

Реакція служб і розслідування

У пожежній службі Бразилії заявили, що уламки розкидало на сотні метрів, тому остаточні висновки щодо причин аварії ще попередні.

Місцева влада підтвердила загибель іноземних громадян. Повітряні сили Бразилії та поліція розпочали розслідування, зокрема аналіз відеозаписів та експертизу уламків.

Що відомо про Олівера Трі

Олівер Трі - американський артист, відомий хітами Life Goes On та When I’m Down. На момент загибелі артисту було 32 роки.

Він перебував у Бразилії в межах світового концертного туру. Олівер Трі виступив у Сан-Паулу 6 червня, а наступні виступи в Європі були заплановані на липень, зокрема концерт у Лісабоні.

Музикант мав понад 10 мільйонів слухачів щомісяця на Spotify, а його найвідоміші треки зібрали сотні мільйонів прослуховувань.

Олівер Трі також був знайомий українській публіці. У 2018 році він відвідав Київ, де зняв кліп до свого дебютного альбому Ugly is Beautiful. Зйомки проходили у міських локаціях столиці за участі української продакшн-компанії 23/32 Films.

Як повідомляв Главред, відомий український комік Артур Петров, який служив у ЗСУ, загинув на Харківщині під час евакуації поранених.

У грудні 2025 року лейтенант медичної служби Микола Дзяк отримав важке поранення на фронті та помер через кілька тижнів. Він був солістом гуртів "Тайна третьої планети" і "Дом Грибоєдова".

Нагадаємо, що український кінорежисер Ігор Малахов загинув під Авдіївкою у грудні 2023 року. Його тіло ідентифікували завдяки ДНК-експертизі.

Читайте також:

Про джерело: France 24

France 24 — цілодобовий канал, який надає свої програми по супутнику, кабелю, в Інтернеті та на стільникових телефонах. Цей канал фінансується урядом Франції. Канал було запущено 6 грудня 2006 року, о 21:30 (за київським часом) у м. Парижі.

Мовлення ведеться на чотирьох каналах. Перший канал надається французькою мовою. Другий канал надається англійською. Третій канал надається арабською. Четвертий канал надається іспанською. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

00:06Війна
Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи

Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи

22:55Stars
"На прицілі" Київ та не тільки: розкрито загрози масованого обстрілу РФ

"На прицілі" Київ та не тільки: розкрито загрози масованого обстрілу РФ

21:49Регіони
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

Три знаки зодіаку ось-ось скинуть тягар з плечей: на кого чекають цікаві зміни

Три знаки зодіаку ось-ось скинуть тягар з плечей: на кого чекають цікаві зміни

Останні новини

00:45

Замість лайків - покарання: чим обернулися розважальні зйомки для жителя Дніпра

00:06

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

14 червня, неділя
23:15

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

22:55

Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофиВідео

22:25

Огірки "жирують" замість плодів: експерт назвав три поширені помилки доглядуВідео

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
22:21

На Львівщині сталася смертельна автотроща: серед постраждалих - дітиФото

22:09

Чи стане Усик новим гравцем української політики: прогноз ДенисенкаПогляд

21:49

"На прицілі" Київ та не тільки: розкрито загрози масованого обстрілу РФ

21:25

Як сказати українською "быть начеку" - правильні варіанти знають не всіВідео

Реклама
21:18

Трамп зробив важливу заяву щодо причин війни в Україні: деталі від Зеленського

21:07

Переговори про вступ рухаються вперед: у ЄС озучили темпи виконання реформ

20:27

"Їх занадто багато": у країні ЄС вимагають позбавити українців тимчасового захисту

19:57

Дешево і геніально: як охолодити кімнату без кондиціонера, грецький лайфхакВідео

19:47

Путін "зворушив" Трампа по телефону та висунув вимоги Зеленському

19:39

"Перемир’я не буде": тривожний прогноз генерала ЗСУ щодо термінів закінчення війни

18:59

Провал наступу РФ змінює фронт: де розгорнеться головна битва цього літа

18:47

"Рембо": військовий Ігор Ласточкін став невпізнанним

18:41

Про гризунів можна забути: простий трюк змусить шкідників зникнутиВідео

18:35

Орбакайте показала свою доньку-модель: як вона виглядає

18:26

Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом - про що говорили

Реклама
18:06

Часник жовтіє та гниє після дощів: методи порятунку врожаю в червні

17:36

Продають дешевше, ніж торік: в Україні різко впали ціни на сезонний овоч

17:34

Загроза ударів Цирконом та Орєшніком: у Генштабі розкрили головну мету РФ

17:05

"Ешкин кот" та "ядрена вошь": звідки з'явилися ці вирази і яка їхня таємниця

16:23

Гороскоп на завтра, 15 червня: Левам - виграш, Терезам - переживання

16:19

Росія втрачає головну перевагу у війні: у CNN розкрили ключові деталі

16:09

Урожай помідорів буде рясним і соковитим: що важливо зробити з рослинами в червні

16:07

Даша Євтух зробила заяву щодо свого виїзду з України

16:05

Посуд б'ється не лише на щастя: про які небезпеки попереджають народні прикмети

15:56

РФ зменшила активність ДРГ на півночі: до чого готуються окупанти

15:20

10-річна донька Слави з гурту "Неангели" вразила всіх своїм повним макіяжем і віями

15:15

Заздрість не зашкодить: три дати народження, які вміють відбивати чужий негатив

15:06

Рейтинги Путіна котяться донизу: Зеленський показав секретні документи з Кремля

14:32

Як ще назвати Надію українською: позбуваємося русизмів у звертаннях

14:22

Зірка "Х-Фактора" вступив до лав ЗСУ: що він сказав

13:47

У Житомирі судитимуть банду підлітків, які два місяці тероризували місто

13:45

Навіщо в СРСР сипали сіль у пиво: причина криється не лише у смаку

13:03

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра, 15 липня: Тельцям — слухати, Стрільцям — секрет

12:34

Росія у вогні: під ударом опинилися надважливі для росіян об'єктиВідео

Реклама
12:32

Цвіль у домі зникне раз і назавжди: як її ефективно вивести

12:24

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

12:15

Фінансовий гороскоп на 15-21 червня: Овнам — прогрес, Рибам — спокій

11:42

Що таке "морва": яке популярне дерево та його ягоди так називають в Україні

11:42

Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

11:29

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня: Тельцям — довіра, Левам — робота

10:45

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня: Овнам — затишок, Рибам — вибір

10:28

Що не можна робити у свято 15 червня: прикмети

10:17

Указ Путіна про збільшення армії РФ: в ISW оцінили ризики для України

10:05

У кроксах і під дощем: кулінар Клопотенко одружився

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти