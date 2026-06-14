Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофи

Відомий співак загинув внаслідок зіткнення двох гелікоптерів.

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/OliverTreemusic

Що відомо:

У Бразилії зіткнулися два гелікоптери

Загинули 6 людей, серед них - співак Олівер Трі та блогер Гаспар Прім

Авіакатастрофа сталася в Ріо-де-Жанейро

Американський співак Олівер Трі загинув внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії вранці. Разом із ним жертвами трагедії стали ще п’ятеро людей, серед яких пасажири та пілоти. Про це повідомли France 24 та CNN Brazil із посиланням на правоохоронців.

Інцидент стався вранці 14 червня в районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш на південному заході Ріо-де-Жанейро. За попередніми даними, два гелікоптери зіткнулися в повітрі, після чого впали на майданчик для електромобілів.

відео дня

Після падіння виникла масштабна пожежа, яка знищила щонайменше 20 транспортних засобів. Рятувальні служби зазначають, що ситуацію ускладнювали літій-іонні батареї електромобілів, які сприяли швидкому поширенню вогню.

Хто загинув у авіакатастрофі

У першому гелікоптері перебували п’ятеро людей - серед них Олівер Трі, аргентинський ютубер Гаспар Прім, двоє пасажирів і пілот. Усі загинули.

У другому гелікоптері перебував лише пілот Шарль Марсільяк, який також отримав смертельні травми. Загалом унаслідок катастрофи загинули шість осіб.

Дивіться відео із моментом зіткнення гелікоптерів:

Реакція служб і розслідування

У пожежній службі Бразилії заявили, що уламки розкидало на сотні метрів, тому остаточні висновки щодо причин аварії ще попередні.

Місцева влада підтвердила загибель іноземних громадян. Повітряні сили Бразилії та поліція розпочали розслідування, зокрема аналіз відеозаписів та експертизу уламків.

Що відомо про Олівера Трі

Олівер Трі - американський артист, відомий хітами Life Goes On та When I’m Down. На момент загибелі артисту було 32 роки.

Він перебував у Бразилії в межах світового концертного туру. Олівер Трі виступив у Сан-Паулу 6 червня, а наступні виступи в Європі були заплановані на липень, зокрема концерт у Лісабоні.

Музикант мав понад 10 мільйонів слухачів щомісяця на Spotify, а його найвідоміші треки зібрали сотні мільйонів прослуховувань.

Олівер Трі також був знайомий українській публіці. У 2018 році він відвідав Київ, де зняв кліп до свого дебютного альбому Ugly is Beautiful. Зйомки проходили у міських локаціях столиці за участі української продакшн-компанії 23/32 Films.

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Про джерело: France 24 France 24 — цілодобовий канал, який надає свої програми по супутнику, кабелю, в Інтернеті та на стільникових телефонах. Цей канал фінансується урядом Франції. Канал було запущено 6 грудня 2006 року, о 21:30 (за київським часом) у м. Парижі. Мовлення ведеться на чотирьох каналах. Перший канал надається французькою мовою. Другий канал надається англійською. Третій канал надається арабською. Четвертий канал надається іспанською. wikipedia

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