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Наречений Лесі Нікітюк несподівано заговорив про поповнення в родині — деталі

Христина Трохимчук
15 червня 2026, 16:07
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Дмитро Бабчук не приховує, що не збирається зупинятися.
Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Бабчук, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

  • Дмитро Бабчук зробив заяву про поповнення в родині
  • Що він сказав

Наречений відомої телеведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук відповів на питання, чи хоче він ще дітей. У Instagram військовослужбовець зробив несподівану заяву.

Дмитро запропонував підписникам задати йому питання, одне з яких стосувалося майбутніх планів. Нареченого Лесі Нікітюк запитали, чи планують вони ще дітей. Зараз у пари вже є маленький син Оскар, за життям якого пильно стежать шанувальники в соцмережах.

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"Другу дитину плануєш?" — запитав підписник.

Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук після народження Оскара / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Бабчук відповів на питання жартівливо. Він не став заперечувати, що розглядає можливість розширення сім'ї, і навіть натякнув, що тільки таким чином зможе завершити службу в армії. Свою відповідь Дмитро супроводив милою фотографією маленького сина в автолюльці.

"Звичайно. Потім третій. І демобілізація", — написав наречений Лесі Нікітюк.

Дмитро Бабчук про поповнення
Дмитро Бабчук про поповнення / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

Нагадаємо, що Дмитро Бабчук раніше служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти та в 73-му окремому морському центрі Сил спеціальних операцій (ССО). Леся Нікітюк зізнавалася, що важко переносить розлуку з коханим, який захищає Україну на фронті.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що з життя пішла російська актриса Тетяна Плетньова. За життя вона встигла запам'ятатися не тільки своїми численними ролями в популярних серіалах, а й підтримкою повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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