Наречений Лесі Нікітюк несподівано заговорив про поповнення в родині — деталі

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Наречений відомої телеведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук відповів на питання, чи хоче він ще дітей. У Instagram військовослужбовець зробив несподівану заяву.
Дмитро запропонував підписникам задати йому питання, одне з яких стосувалося майбутніх планів. Нареченого Лесі Нікітюк запитали, чи планують вони ще дітей. Зараз у пари вже є маленький син Оскар, за життям якого пильно стежать шанувальники в соцмережах.
"Другу дитину плануєш?" — запитав підписник.
Бабчук відповів на питання жартівливо. Він не став заперечувати, що розглядає можливість розширення сім'ї, і навіть натякнув, що тільки таким чином зможе завершити службу в армії. Свою відповідь Дмитро супроводив милою фотографією маленького сина в автолюльці.
"Звичайно. Потім третій. І демобілізація", — написав наречений Лесі Нікітюк.
Нагадаємо, що Дмитро Бабчук раніше служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти та в 73-му окремому морському центрі Сил спеціальних операцій (ССО). Леся Нікітюк зізнавалася, що важко переносить розлуку з коханим, який захищає Україну на фронті.
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Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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