На Львівщині сталася смертельна автотроща: серед постраждалих - діти

Лобове зіткнення автомобілів забрало життя жінки, четверо людей у лікарні.

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ДТП у Шептицькому / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

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У Шептицькому два автомобілі зіткнулися лоб у лоб

Загинула 58-річна водійка Peugeot

Травми отримали четверо людей, серед них двоє дітей

У місті Шептицький Львівської області сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок аварії загинула жінка, ще четверо людей отримали травми та були госпіталізовані. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, ДТП сталася 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській. Попередньо встановлено, що зіткнулися автомобілі Renault Megane під керуванням 35-річної жінки та Peugeot Partner, за кермом якого перебувала 58-річна водійка.

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Від отриманих травм кермувальниця Peugeot загинула на місці події. Також постраждали водійка Renault та троє її пасажирів - 36-річний чоловік і двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР - деталі

В Україні планують посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Також зміни торкнуться системи фіксації порушень та використання електротранспорту.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що уряд готує комплекс рішень для зменшення кількості ДТП та підвищення дисципліни на дорогах. Серед запропонованих змін:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості;

запровадження жорсткіших санкцій для водіїв-порушників;

удосконалення систем автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Смертельна ДТП у Києві - головне

Як раніше повідомляв Главред, 5 червня у Києві сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Водій автомобіля Mercedes-Benz систематично порушував правила дорожнього руху, що спричинило трагічні наслідки.

Нагадаємо, що водій автомобіля Mercedes перед смертельною аварією в Києві неодноразово порушував швидкісний режим і скоїв декілька ДТП у минулому. Через перевищення швидкості він не впорався з керуванням та зіткнувся з пішоходами у підземному переході.

Також раніше повідомлялося, що у Києві у ДТП загинув школяр Григорій Глушич, який нещодавно закінчив 6-й клас.

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Про джерело: патрульна поліція Львівської області Патрульна поліція Львівської області — територіальний підрозділ Департаменту патрульної поліції НПУ, що забезпечує публічну безпеку, порядок та охорону прав громадян у Львівській області.

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