Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС: яку умову висунули

В Угорщині назвали умову, за якої переговори про вступ України до ЄС можуть зупинитися.

https://glavred.net/politics/vengriya-ugrozhaet-zablokirovat-vstuplenie-ukrainy-v-es-kakoe-uslovie-vydvinuli-10772990.html Посилання скопійоване

Угорщина знову погрожує заблокувати вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головне:

Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС

Це може статися, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті

Водночас Будапешт більше не блокує старт переговорів про вступ України до ЄС

Угорщина погрожує заблокувати переговори про вступ України в ЄС, якщо Київ не виконає домовленості щодо прав угорської нацменшини на Закарпатті.

Про це заявила глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, передає "Радіо Свобода".

відео дня

За її словами, після кількох тижнів переговорів Україна та Угорщина досягли домовленості щодо прав закарпатських угорців. Домовленості стосуються сфер освіти, державного управління, культури та використання національної символіки.

"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна-ЄС щодо національних меншин", - сказала Орбан.

Угода стала частиною першого переговорного кластера про фундаментальні права та демократію, який відкривають 15 червня. Орбан зазначила, що виконання українсько-угорської угоди є умовою в рамках цього етапу.

"Це означає, що якщо українська держава не виконає цю угоду, то процес вступу в першій групі (першому кластері. - Ред.) розділів автоматично зупиниться", - сказала міністерка.

Позиція Будапешта щодо вступу України в ЄС

Угорська міністерка заявила, що Будапешт більше не блокує старт переговорів про вступ України до ЄС.

Вона також підкреслила, що Угорщина підтримує стандартний процес розширення Євросоюзу, який ґрунтується на реальних реформах і досягнутих результатах. Будь-які альтернативні варіанти членства для України Будапешт не підтримує.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вже в понеділок, 15 червня, Україна разом із Молдовою зробить черговий крок на шляху до членства в Європейському Союзі - сторони планують відкрити перший переговорний кластер.

Крім того, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук говорив, що не можна виключати появи проблем і з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу з боку Польщі. Головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

Нагадаємо, що Україна може пройти шлях до повноправного членства в ЄС за кілька років і розраховує на політичну мету вступу до 2030 року. Водночас ключовим етапом найближчого часу є офіційний старт переговорів і відкриття першого кластера "Основи" (Fundamentals), який визначає темп усього процесу євроінтеграції.

Читайте також:

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред