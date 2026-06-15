Долар раптово подорожчав, а євро рекордно підскочив - курс валют на 16 червня

Єдина європейська валюта встановила новий історичний максимум.

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Курс валют в Україні на 16 червня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

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Який офіційний курс долара встановив НБУ на 16 червня

На скільки подорожчав євро за добу

Який курс польського злотого встановили на 16 червня

На вівторок, 16 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар майже не змінився, тоді як євро та польський злотий продовжили зростання. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційний курс долара на 16 червня встановлено на рівні 44,8177 грн/дол. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала лише на 0,3 копійки (з 44,8144 грн/дол.).

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Курс євро на 16 червня

Євро продемонстрував помітніше зростання. Національний банк встановив офіційний курс на рівні 52,04 грн/євро проти 51,86 грн/євро 15 червня. Отже, європейська валюта подорожчала на 18 копійок.

Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 22 квітня, коли курс становив 51,91 грн/євро.

Курс злотого на 16 червня

Зріс і курс польського злотого. Національний банк встановив його на рівні 12,26 грн/злотий, що на 5 копійок більше порівняно з попереднім днем (12,21 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи можливий різкий обвал гривні - прогноз експерта

Попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, негативний сценарій для національної валюти можливий лише у разі суттєвого погіршення ситуації на фронті. Водночас економіст вважає, що нині таких передумов немає.

"На фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - зазначив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт також прокоментував перспективи долара щодо курсу, закладеного в державному бюджеті. За його словами, гривня наразі утримується в межах очікуваного показника - близько 45,5 гривні за долар.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, що курс долара в Україні на 15 червня продовжив зміцнюватися, а офіційний курс євро та польського злотого зріс на 18 і 5 копійок відповідно. Минулого дня долар обвалився на 11 копійок до 44,81 грн/дол., що зміцнило позиції гривні.

Як раніше повідомляв Главред, зростання курсу долара до 45 гривень здатне спровокувати подорожчання палива в Україні, адже паливо імпортується майже на 100%, а його ціна впливає на вартість більшості товарів. Економіст Андрій Новак пояснює, що ціни на бензин і дизель залежать не тільки від курсу валют, а й від ситуації на Близькому Сході.

Експерти не бачать підстав для різкого падіння гривні до кінця року, адже курс утримується у межах прогнозного рівня близько 45,5 грн/дол. Прогнози та аналіз ситуації детально висвітлені у публікації про курс долара в Україні.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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