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Можлива нова хвиля ракетних ударів: монітори попередили про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2026, 12:14
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Ворог може завдати удару по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
Можлива нова хвиля ракетних ударів: монітори попередили про небезпеку
Росія може завдати удару по Україні ракетами "Кинджал" / Колаж: Главред, фото: карта тривог, Міноборони РФ

Що відомо:

  • Росія може завдати удару по Україні ракетами "Кинджал"
  • Нова хвиля атак може відбутися протягом дня

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами. Моніторингові канали попереджають про загрозу нової хвилі ударів.

Ворог може підняти в повітря літаки МіГ-31К — носії гіперзвукових ракет "Кинджал".

відео дня

"У разі загрози — буде оголошено тривогу по всій території України", — йдеться в повідомленні.

ракета кинджал кинджал інфографіка
Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

12:20 Монітори повідомили про зліт літака МіГ-31К. Він злетів з аеродрому "Саваслейка" в РФ.

Атака на Україну 15 червня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях. В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

В ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі в п’яти районах. Постраждали три особи, серед них — дитина.

Згодом стало відомо, що окупанти завдавали ударів з Криму та Курська. За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО. Крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

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