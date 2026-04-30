Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Христина Трохимчук
30 квітня 2026, 10:55
Актриса розповіла про стосунки з колишнім чоловіком після розлучення.
Наталка Денисенко — розлучення з Андрієм Фединчиком
Наталка Денисенко — розлучення з Андрієм Федінчиком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

  • У яких стосунках Наталка Денисенко та Андрій Федінчик
  • Чому вони бачаться щодня

Відома актриса Наталка Денисенко розкрила несподівані факти про свої стосунки з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком. В інтерв'ю програмі "Наодинці з гламуром" вона зізналася, що бачиться з екс-чоловіком щодня.

За словами Денисенко, зараз обоє батьків зосереджені на вихованні спільного сина Андрія. Оскільки актор тривалий час не бачився з дитиною через службу в ЗСУ, зараз він дуже хоче надолужити згаяне і забирає його щодня.

відео дня
Наталка Денисенко та Андрій Фединчик із сином
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Ми майже щодня бачимося. Тому що я намагаюся зробити так, щоб Андрій бачився з татом якомога частіше. У той період, коли Андрій був військовим, він взагалі не бачив тата. Тому зараз, коли є така можливість, що Андрій уже не військовий, він у Києві, він кожного дня приходить вранці, щоб відвести його до школи", — повідомила Наталка.

Незважаючи на тісну участь у житті сина, стосунки між колишнім подружжям не потеплішали. Але обоє батьків розуміють, що їхнім пріоритетом має бути щастя Андрійка.

Наталка Денисенко, Андрій Фединчик
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я не можу сказати, що стосунки теплі, але ми дуже хороші батьки Андрійка. Те, що буде між нами, мені байдуже. Мені байдуже, чи буде він ображатися, чи будуть між нами якісь перипетії, але найголовніше, щоб наша дитина була залюбленою", — висловилася Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український силач Василь Вірастюк порадував аудиторію свіжими фотографіями своєї цивільної дружини Ірини Зінченко. Стронгмен вирішив відкрити таємниці їхнього особистого життя, розповівши шанувальникам про те, як почався їхній роман.

Також зрадниця Регіна Тодоренко вирішила налагодити зв'язки з українцями заради заробітку. Інсайдери відзначають, що до бажання зблизитися з співвітчизниками за кордоном її підштовхнула туга за батьківщиною. Ведуча підштовхує чоловіка Влада Топалова до роботи на українську діаспору в США.

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко Андрій Федінчик
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСалати
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти