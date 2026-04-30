"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Актриса розповіла про стосунки з колишнім чоловіком після розлучення.

Відома актриса Наталка Денисенко розкрила несподівані факти про свої стосунки з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком. В інтерв'ю програмі "Наодинці з гламуром" вона зізналася, що бачиться з екс-чоловіком щодня.

За словами Денисенко, зараз обоє батьків зосереджені на вихованні спільного сина Андрія. Оскільки актор тривалий час не бачився з дитиною через службу в ЗСУ, зараз він дуже хоче надолужити згаяне і забирає його щодня.

"Ми майже щодня бачимося. Тому що я намагаюся зробити так, щоб Андрій бачився з татом якомога частіше. У той період, коли Андрій був військовим, він взагалі не бачив тата. Тому зараз, коли є така можливість, що Андрій уже не військовий, він у Києві, він кожного дня приходить вранці, щоб відвести його до школи", — повідомила Наталка.

Незважаючи на тісну участь у житті сина, стосунки між колишнім подружжям не потеплішали. Але обоє батьків розуміють, що їхнім пріоритетом має бути щастя Андрійка.

"Я не можу сказати, що стосунки теплі, але ми дуже хороші батьки Андрійка. Те, що буде між нами, мені байдуже. Мені байдуже, чи буде він ображатися, чи будуть між нами якісь перипетії, але найголовніше, щоб наша дитина була залюбленою", — висловилася Денисенко.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

