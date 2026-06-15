У РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - з'явилися кадри падіння

У понеділок, 15 червня, в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22М3. На місці катастрофи піднімається величезний стовп диму. Місцеві пабліки публікують відео аварії.
За словами очевидців, екіпаж нібито встиг врятуватися, люди вистрибнули з борту парашутів.
Дивіться відео моменту падіння літака:
Зазначається, що далекий бомбардувальник упав у районі Свірська, що на березі Ангари.
Попередньо, причиною аварії літака стала відмова двигунів. На борту Ту-22 перебували командир літака, його помічник, штурман-навігатор та штурман-оператор.
Що кажуть в Міноборони РФ
У Міноборони РФ кажуть, що стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час заходу на посадку після навчально-тренувального польоту. Зазначається, що екіпаж еібито встиг катапультуватися.
"Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС", - йдеться в повідомленні.
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