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"Підійшов до мене": Білик зробила заяву щодо повернення до Коляденка

Христина Трохимчук
15 червня 2026, 11:35
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Зірка розповіла про те, як помирилася з Дімою Коляденко.
Ірина Білик — день народження
Ірина Білик та Діма Коляденко — стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик

Ви дізнаєтеся:

  • Як помирилися Білик і Коляденко
  • Чи відновлять зірки стосунки

Популярна українська співачка Ірина Білик відверто відповіла на запитання в інтерв'ю "Наше Радіо" про те, чи збирається вона відновлювати романтичні стосунки з Дімою Коляденко. Нещодавно артист публічно заявив про примирення з колишньою коханою.

За словами Білик, до хрещення дитини Аліни Гросу вона навіть не замислювалася про те, щоб закопати сокиру війни з екс-коханим. Зірка навіть попросила не ставити їх поруч під час обряду. Але Коляденко не побоявся і сам зробив перший крок до примирення.

відео дня
Діма Коляденко підняв Ірину Білик на руки
Діма Коляденко підняв Ірину Білик на руки / скрін з відео

"Коли я їхала на хрестини до Аліни Гросу, я знала, що буде Діма, і сказала піарниці: "Якщо він стане біля мене, скажіть йому, щоб він перейшов в інший ряд". Але коли він підійшов до мене, сказав "привіт", і я сказала "привіт". І все, більше нічого не потрібно було. Ми помирилися", — поділилася Ірина.

Незважаючи на те, що колишні кохані нарешті налагодили стосунки, артистка поки що не збирається повертати їх у романтичне русло. Ірина твердо заявила, що минулого вже не повернути.

Ірина Білик
Ірина Білик — особисте життя / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Я ніколи не поверталася ні до кого. Це я вам відверто кажу", — висловилася Білик.

Діма Коляденко та Ірина Білик — історія стосунків

Роман Ірини Білик та Дмитра Коляденка, який тривав з 2003 по 2006 рік, став одним із найбільш обговорюваних союзів в українському шоу-бізнесі. Їхні стосунки супроводжували бурхливі публічні скандали, які регулярно змінювалися романтичними примиреннями та розкішними подарунками. Попри, що Дмитро кілька разів робив співачці пропозицію руки і серця, до офіційного шлюбу справа так і не дійшла, і пара зі скандалом розійшлася.

Ірина Білик
Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 15 червня терористична РФ завдала чергового масованого удару по території України. Українські знаменитості бурхливо відреагували на цинічну атаку, під прицілом якої опинилися столиця та Києво-Печерська лавра.

Також Філіп Кіркоров зіткнувся з жорсткою критикою та глузуваннями з боку співвітчизників після невдалого хірургічного втручання. Як зазначив відомий ведучий, на заході кар'єри співак надто сильно захопився змінами у зовнішності.

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Про особу: Ірина Білик

Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

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