"Сильно посварилися": Оля Фреймут покарала відомого продюсера

Володимир Завадюк відверто висловився про стосунки з ведучою.

Ольга Фреймут — сварка

Відомий продюсер Володимир Завадюк поділився з програмою "Тур зірками" інформацією про зірок, з якими йому доводилося конфліктувати. Виявилося, що одна з найгучніших сварок у нього сталася з популярною ведучою Олею Фреймут.

За словами Завадюка, кілька років тому між знаменитостями розгорівся настільки серйозний конфлікт, що ведуча навіть вирішила його своєрідно "покарати", заблокувавши в соцмережах. Незважаючи на образи, нещодавно Фреймут все-таки вирішила закопати сокиру війни і помиритися з Володимиром, навіть запропонувавши співпрацю.

Ольга Фреймут — конфлікт з Володимиром Завадюком

"Ми з нею дуже сильно посварилися два роки тому. Але нещодавно вона мене розблокувала і написала, що знову готова попрацювати разом. І, можливо, я теж, тому що люблю Олю", — відповів продюсер.

Знаменитість відмовився називати конкретну причину, яка призвела до конфлікту з Фреймут. Володимир зізнався, що вони з Олею обоє можуть похвалитися непростими характерами.

Оля Фреймут зараз

"Це наша особиста історія, нехай вона залишається між нами. Ми нічого не підписували, просто і вона, і я — люди з непростими характерами", — поділився Завадюк.

Раніше Главред повідомляв, що популярний актор і телеведучий Костянтин Октябрьський поділився подробицями свого другого розлучення. Зірка серіалів "Крепостная" і "Первые ласточки" чесно визнав, що винен у розриві стосунків, які тривали десять років.

Також Тетяна Бобрикова поділилася спогадами про свої найкумедніші робочі промахи в прямому ефірі. Вона зізналася, що через сильне хвилювання припустилася прикрої помилки, називаючи вік легендарної української співачки Ірини Білик.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

