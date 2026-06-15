Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриє нова хвиля потепління: синоптики назвали дату

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2026, 15:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Найближчим часом у багатьох областях будуть грозові дощі.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: unsplash.com

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні
  • У яких областях будуть дощі з грозами
  • Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні найближчими днями погіршиться. Вже у вівторок, 16 червня, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 16 червня

У вівторок, 16 червня, будуть дощі у західних та південних областях. Вітер буде західний т помірний. У західних та північних областях можуть бути пориви вітру - 12-14 м/с.

відео дня

"Температура повітря - рахат-лукум, протягом дня 16-го червня очікується +19+24 градуси, на сході та півдні України +22+26 градусів", - пише Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві

У Києві 16 червня очікуються грозові дощі. У цей день також буде рвучкий західний вітер.

"Температура повітря коливатиметься в межах +18+20 градусів", - йдеться у повідомленні.

погода
Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Коли прийде потепління

За даними Наталки Діденко, потепління очікується перед найближчими вихідними. Температура повітря тоді підвищиться до 24-29 градусів тепла. Також у ці дні зменшиться кількість дощів.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - з'явилися кадри падіння

У РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - з'явилися кадри падіння

16:29Світ
Долар раптово подорожчав, а євро рекордно підскочив - курс валют на 16 червня

Долар раптово подорожчав, а євро рекордно підскочив - курс валют на 16 червня

16:10Економіка
Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль

Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль

16:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні дані

Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні дані

"Перемир’я не буде": тривожний прогноз генерала ЗСУ щодо термінів закінчення війни

"Перемир’я не буде": тривожний прогноз генерала ЗСУ щодо термінів закінчення війни

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

Останні новини

16:42

Китайський гороскоп на 15–21 червня: три знаки, яким посміхнеться удача

16:29

У РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - з'явилися кадри падіння

16:10

Долар раптово подорожчав, а євро рекордно підскочив - курс валют на 16 червня

16:07

Наречений Лесі Нікітюк несподівано заговорив про поповнення в родині — деталі

16:03

Таємниця "кисейной барышни": як назвати таку людину українською

Долар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – НовакДолар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – Новак
16:02

Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував КремльВідео

15:58

"Творча енергія та гострий гумор": померла зірка культового серіалу "Альф"

15:25

Україну накриє нова хвиля потепління: синоптики назвали дату

15:21

Більше ніякого "совет да любовь": як красиво привітати молодят українськоюВідео

Реклама
15:03

Чому не можна мити підлогу старою футболкою і рушником: народні прикмети

14:48

"Працюємо. Боремося": фіналіст шоу "Холостячка" мобілізувався до Сил оборони

14:28

Згоріла за кілька місяців: померла зірка російських серіалів, яка підтримувала війну

14:23

По рятувальниках били ракетами: у Харкові багато загиблихФото

14:20

Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС: яку умову висунули

13:51

Чому 16 червня не можна пекти хліб: яке церковне свято

13:43

Зеленський з Будановим обіцяють "відплату" за російський удар по ЛавріФото

13:25

"Не вірю, що я жива": відома ведуча пережила приліт у її дімВідео

13:05

Сім хатніх справ, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

13:02

"Путін назвав вперше": як війна з Україною знищила головний міф РФ, історик пояснивВідео

12:46

Флот України збільшився: ВМС отримали військовий корабель "Генічеськ"Фото

Реклама
12:15

РФ звинуватила ЗСУ в атаці на Лавру в Києві: фото у Мережі допомогло брехні окупантівФотоВідео

12:14

Можлива нова хвиля ракетних ударів: монітори попередили про небезпеку

12:08

Китайський гороскоп на завтра, 16 червня: Собакам — проблеми, Бикам — гнучкість

11:50

Штукатурка на стінах відходить у минуле: з'явився новий дешевий фаворитВідео

11:35

"Підійшов до мене": Білик зробила заяву щодо повернення до Коляденка

11:32

Під ударом — об'єкти ракетної та радіолокаційної галузі: дрони атакували Підмосков'я та Тулу

11:30

Масована атака 15 червня відрізнялась від попередніх: Ігнат розкрив важливі деталі

10:49

Гороскоп на завтра, 16 червня: Близнюкам - заздрість, Стрільцям - прибуток

10:31

Комарі зникнуть з подвір’я за лічені дні: допоможе один хитрий спосіб

10:25

"Немає ні слів, ні сліз": українські зірки горюють після ударів РФ по Лаврі та КиєвуВідео

10:23

Значні руйнування, багато загиблих та поранених: нові наслідки атаки на УкраїнуФото

10:12

У центрі Києва горить "Мистецький арсенал": пожежу поки що не вдається загаситиФото

09:42

Влучання було не одне: як виглядає Києво-Печерська лавра після атакиФото

09:30

Згоріла унікальна колекція костюмів: армія РФ атакувала кіностудію Довженка в КиєвіФото

09:20

Після нічної атаки РФ багато поїздів затримується на години - деталі

08:44

Будинок органної музики, коледж, амбулаторія в руїнах: РФ жорстко вдарила по Дніпру та областіФото

08:35

Летіли Циркони, Іскандери та крилаті ракети: подробиці масованої атаки на Україну

08:10

Окупанти били з Криму та Курська: на Україну обрушилися 450 ракет і дронів, загинули рятувальникиФото

07:21

На Київщині горять будинки та склади, є поранені: наслідки нічного удару РосіїФото

06:48

Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні даніФото

Реклама
05:32

Чотири знаки зодіаку притягнуть багатство та успіх - хто розбагатіє з 15 червня

04:41

Поки простий народ голодував: як жирувала партійна еліта в СРСР

03:26

Один знімок перевернув науку: космічний гігант-монстр потрапив у кадр

02:45

Вирує пожежа: РФ цинічно вдарила по Києво-Печерській лаврі, подробиціФотоВідео

01:20

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ б’є по житлових будинках, Київ під атакою

00:45

Замість лайків - покарання: чим обернулися розважальні зйомки для жителя Дніпра

00:06

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

14 червня, неділя
23:15

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

22:55

Загинув відомий американський співак Олівер Трі - деталі авіакатастрофиВідео

22:25

Огірки "жирують" замість плодів: експерт назвав три поширені помилки доглядуВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти