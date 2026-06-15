Україну накриє нова хвиля потепління: синоптики назвали дату

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні
- У яких областях будуть дощі з грозами
- Коли в Україну прийде потепління
Погода в Україні найближчими днями погіршиться. Вже у вівторок, 16 червня, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 16 червня
У вівторок, 16 червня, будуть дощі у західних та південних областях. Вітер буде західний т помірний. У західних та північних областях можуть бути пориви вітру - 12-14 м/с.
"Температура повітря - рахат-лукум, протягом дня 16-го червня очікується +19+24 градуси, на сході та півдні України +22+26 градусів", - пише Діденко.
Погода у Києві
У Києві 16 червня очікуються грозові дощі. У цей день також буде рвучкий західний вітер.
"Температура повітря коливатиметься в межах +18+20 градусів", - йдеться у повідомленні.
Коли прийде потепління
За даними Наталки Діденко, потепління очікується перед найближчими вихідними. Температура повітря тоді підвищиться до 24-29 градусів тепла. Також у ці дні зменшиться кількість дощів.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.
Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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