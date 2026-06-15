Масована атака 15 червня відрізнялась від попередніх: Ігнат розкрив важливі деталі

За словами Ігната, ця масована атака була подібною до обстрілу 2 червня.

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Ігнат розкрив головну відмінність масованої атаки / Колаж: Главред, фото: МЗС, скриншот

Коротко:

Атака 15 червня була подібною до обстрілу 2 червня

Головна відмінність атаки - заміна "Калібрів" на "Іскандер-К"

Балістичні ракети залишаються головною проблемою ППО

Масована атака на Україну 15 червня відрізнялася від попередніх російських ударів. За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вона була подібною до обстрілу 2 червня.

Ключова відмінність полягає в тому, що замість крилатих ракет "Калібр" цього разу ворог застосував "Іскандер-К", розповів в етері телемарафону Ігнат.

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"Мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет "Калібр", але замість них були крилаті "Іскандер-К"… Загалом - 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них дуже відомі вже протикорабельні ракети "Циркон", які атакували з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М"…", - сказав Ігнат.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

За словами речника ПС, під час удару українська ППО повністю знищила всі крилаті ракети, зокрема Х-101 та "Іскандер-К". Їх збивали як підрозділи зенітних ракетних військ, так і пілоти тактичної авіації, серед яких були й екіпажі винищувачів F-16.

Ігнат наголосив, що балістика залишається головною проблемою протиповітряної оборони, адже ефективно протидіяти їй можуть лише системи типу Patriot. Саме тому частина таких ракет досягла цілей.

"На жаль, проблемою для нас досі залишається балістика. Її можуть збивати системи Patriot. І цього разу з 34 ракет, що летіли по балістичних траєкторіях - "Іскандер-М"/С-400 - збито лише 15. Це доволі високий результат для такого характеру атаки. Із "Цирконів", які також атакують як балістика, маємо 5 збитих ракет - один із найкращих результатів по цьому типу", - підкреслив Ігнат.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

За словами речника, є влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва. Також балістика влучила у Харкові та Дніпрі.

Масована атака на Україну 15 червня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 червня російська окупаційна армія завдала комбінованого масованого ракетно-дронового удару. Окупанти застосували 70 ракет і понад 400 дронів. Основним напрямком удару став Київ.

Згодом стало відомо, що окупанти били з Криму та Курська. За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО. Крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

Загалом було майже 700 повітряних цілей. Вже відомо щонайменше про чотирьох загиблих та 28 поранених у столиці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Ворог атакував також Харків. Внаслідок повторного удару підприємству, де вже працювали рятувальники, загинули п'ять людей.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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