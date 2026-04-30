Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

Коротко:
- 52-річна актриса заробила понад мільйон доларів за тиждень
- Формат платформи дає їй більше контролю над тим, що вона публікує
Актриса Шеннон Елізабет, яка здобула широку популярність завдяки фільму "Американський пиріг", почала активно розвивати акаунт на платформі OnlyFans і вже досягла помітного успіху.
Як повідомляє PEOPLE, за перший тиждень після запуску сторінки 52-річна актриса заробила суму, що перевищує мільйон доларів.
За інформацією джерел, Елізабет серйозно підійшла до нового етапу кар'єри і активно працює над контентом, однак він не включає відвертої повної оголеності. Зазначається, що формат платформи дає їй більше контролю над тим, що вона публікує, а також дозволяє безпосередньо спілкуватися з аудиторією.
"Усю свою кар'єру я працювала в Голлівуді, де інші люди контролювали сюжет і результат. Тепер я хочу змінити це і бути ближче до своїх шанувальників", – заявила Елізабет виданню Komonews.
Крім того, запуск акаунта збігся зі змінами в особистому житті актриси. Повідомляється, що вона подала на розлучення з чоловіком, Саймоном Борхертом, після кількох років шлюбу.
Про особу: Шеннон Елізабет
Шеннон Елізабет — американська акторка та модель, яка отримала статус секс-символу наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років.
Прославилася роллю студентки за обміном Наді в молодіжній комедії "Американський пиріг". Серед інших відомих фільмів за її участю — "Дуже страшне кіно", "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь", "Тринадцять привидів" і "Реальна любов".
Шеннон є професійною гравчинею в покер. Вона брала участь у багатьох великих турнірах, включаючи World Series of Poker, і вважається однією з найвідоміших жінок у цьому виді спорту.
Активно займається захистом прав тварин. У 2001 році вона заснувала некомерційну організацію Animal Avengers, яка допомагає рятувати та лікувати безпритульних і диких тварин.
У квітні 2026 року стало відомо, що актриса приєдналася до платформи OnlyFans, заробивши понад мільйон доларів за перший тиждень.
