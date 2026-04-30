Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

Шеннон Елізабет серйозно поставилася до нового етапу своєї кар'єри й активно працює над контентом.

Зірка "Американського пирога" розповіла про свої заробітки на OnlyFans

Коротко:

52-річна актриса заробила понад мільйон доларів за тиждень

Формат платформи дає їй більше контролю над тим, що вона публікує

Актриса Шеннон Елізабет, яка здобула широку популярність завдяки фільму "Американський пиріг", почала активно розвивати акаунт на платформі OnlyFans і вже досягла помітного успіху.

Як повідомляє PEOPLE, за перший тиждень після запуску сторінки 52-річна актриса заробила суму, що перевищує мільйон доларів.

За інформацією джерел, Елізабет серйозно підійшла до нового етапу кар'єри і активно працює над контентом, однак він не включає відвертої повної оголеності. Зазначається, що формат платформи дає їй більше контролю над тим, що вона публікує, а також дозволяє безпосередньо спілкуватися з аудиторією.

"Усю свою кар'єру я працювала в Голлівуді, де інші люди контролювали сюжет і результат. Тепер я хочу змінити це і бути ближче до своїх шанувальників", – заявила Елізабет виданню Komonews.

Крім того, запуск акаунта збігся зі змінами в особистому житті актриси. Повідомляється, що вона подала на розлучення з чоловіком, Саймоном Борхертом, після кількох років шлюбу.

Про особу: Шеннон Елізабет Шеннон Елізабет — американська акторка та модель, яка отримала статус секс-символу наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років. Прославилася роллю студентки за обміном Наді в молодіжній комедії "Американський пиріг". Серед інших відомих фільмів за її участю — "Дуже страшне кіно", "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь", "Тринадцять привидів" і "Реальна любов". Шеннон є професійною гравчинею в покер. Вона брала участь у багатьох великих турнірах, включаючи World Series of Poker, і вважається однією з найвідоміших жінок у цьому виді спорту. Активно займається захистом прав тварин. У 2001 році вона заснувала некомерційну організацію Animal Avengers, яка допомагає рятувати та лікувати безпритульних і диких тварин. У квітні 2026 року стало відомо, що актриса приєдналася до платформи OnlyFans, заробивши понад мільйон доларів за перший тиждень.

