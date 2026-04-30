Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

Віталій Кірсанов
30 квітня 2026, 23:30
Шеннон Елізабет серйозно поставилася до нового етапу своєї кар'єри й активно працює над контентом.
Зірка фільму
Зірка "Американського пирога" розповіла про свої заробітки на OnlyFans

  • 52-річна актриса заробила понад мільйон доларів за тиждень
  • Формат платформи дає їй більше контролю над тим, що вона публікує

Актриса Шеннон Елізабет, яка здобула широку популярність завдяки фільму "Американський пиріг", почала активно розвивати акаунт на платформі OnlyFans і вже досягла помітного успіху.

Як повідомляє PEOPLE, за перший тиждень після запуску сторінки 52-річна актриса заробила суму, що перевищує мільйон доларів.

За інформацією джерел, Елізабет серйозно підійшла до нового етапу кар'єри і активно працює над контентом, однак він не включає відвертої повної оголеності. Зазначається, що формат платформи дає їй більше контролю над тим, що вона публікує, а також дозволяє безпосередньо спілкуватися з аудиторією.

"Усю свою кар'єру я працювала в Голлівуді, де інші люди контролювали сюжет і результат. Тепер я хочу змінити це і бути ближче до своїх шанувальників", – заявила Елізабет виданню Komonews.

Крім того, запуск акаунта збігся зі змінами в особистому житті актриси. Повідомляється, що вона подала на розлучення з чоловіком, Саймоном Борхертом, після кількох років шлюбу.

Про особу: Шеннон Елізабет

Шеннон Елізабет — американська акторка та модель, яка отримала статус секс-символу наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років.

Прославилася роллю студентки за обміном Наді в молодіжній комедії "Американський пиріг". Серед інших відомих фільмів за її участю — "Дуже страшне кіно", "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь", "Тринадцять привидів" і "Реальна любов".

Шеннон є професійною гравчинею в покер. Вона брала участь у багатьох великих турнірах, включаючи World Series of Poker, і вважається однією з найвідоміших жінок у цьому виді спорту.

Активно займається захистом прав тварин. У 2001 році вона заснувала некомерційну організацію Animal Avengers, яка допомагає рятувати та лікувати безпритульних і диких тварин.

У квітні 2026 року стало відомо, що актриса приєдналася до платформи OnlyFans, заробивши понад мільйон доларів за перший тиждень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Американський пиріг новини шоу бізнесу новини кіно Onlyfans
Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

