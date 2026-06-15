Влучання було не одне: як виглядає Києво-Печерська лавра після атаки

Після атаки Києво-Печерська лавра зачинена для відвідувачів.

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РФ атакувала Киэво-Печерську лавру / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Ворог двічі за ніч вдарив по святині. Нині Лавра зачинена. Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

Як стало відомо, один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору - Стефанівський приділ. Під час повторної атаки була пошкоджена Башта Іоанна Кушника. Це була оборонна споруда XVII–XVIII століть - частин фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

"Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. З метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток вхід на територію лаври для відвідувачів обмежено до завершення цих робіт. Про дату відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що представники ДСНС розбирають конструкції собору, щоб загасити загорання всередині.

"Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину!" — зазначила Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України — міністр культури України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на тому, що росіяни поводяться як терористи з ІДІЛ, знищуючи культурну спадщину Укрїни.

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я в список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятий на століття. І він програє цю війну. Від Орди у XIII столітті до нацистів і століття київські священні монастирі зазнали численних варварських нападів ... Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкоджувати Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", - написав Сибіга.

Україна терміново ініціює процедури в рамках ЮНЕСКО та всіх інших міжнародних механізмів, вимагаючи негайної відповіді на дії окупантів.

"Ми очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Нам потрібні дії зараз, щоб зупинити російське варварство", - написав міністр.

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