"Перемир’я не буде": тривожний прогноз генерала ЗСУ щодо термінів закінчення війни

Надмірний оптимізм та сподівання на швидке встановлення миру можуть негативно позначитися на стабільності суспільства, вважає Олег Апостол.

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Оприлюднено прогноз щодо термінів завершення війни / колаж: Главред, фото: 4-та окрема танкова бригада, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяв Апостола:

Українцям не варто розраховувати на швидке завершення війни

Очікування швидкого миру може негативно позначитися на стабільності суспільства

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ, Герой України Олег Апостол вважає, що українцям не варто розраховувати на швидке завершення війни і необхідно зберігати готовність до тривалого протистояння.

В інтерв'ю Юлії Кирієнко він зазначив, що як військові, так і цивільні повинні тверезо оцінювати ситуацію і не будувати очікувань щодо можливих термінів закінчення бойових дій.

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"Ми повинні зараз налаштуватися на те, що вона (війна – ред.) не закінчиться скоро. Ось ми повинні себе так максимально налаштувати, що перемир'я не буде, повинні до цього готуватися", – сказав Апостол.

На його думку, надмірний оптимізм і очікування швидкого миру можуть негативно позначитися на стійкості суспільства, оскільки створюють відчуття, що основні випробування вже позаду.

Разом з тим командувач підкреслив, що Україна вже продемонструвала здатність ефективно протистояти значно більшому противнику, і цей факт сам по собі має велике значення.

Підбиваючи підсумки, Апостол заявив: "Єдиний шлях до справжньої перемоги – це щоденна, системна підготовка і сприйняття боротьби як тривалого процесу, де немає місця розслабленню або вірі в порожні компроміси з ворогом".

У Зеленського спрогнозували розвиток ситуації на фронті

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже в осінній період характер бойових дій може змінитися, а їх інтенсивність — помітно знизитися. На його думку, такий сценарій можливий у разі, якщо російським військам не вдасться реалізувати завдання нинішньої наступальної кампанії.

Подоляк також зазначив, що російське керівництво пов'язує великі очікування з літнім етапом війни. За його словами, Москва розраховує використати цей період для покращення своїх позицій на фронті та досягнення нових територіальних результатів.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Олег Апостол Олег Апостол народився 17 квітня 1987 року в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ". З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. Відзначився в боях за Слов'янськ, обороні Луганського аеропорту та звільненні Миколаївської ТЕЦ. У 2018 році став командиром батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року брав участь в обороні та звільненні населених пунктів Миколаївської області. З кінця 2022 року його підрозділи успішно вели оборонні та наступальні дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Із серпня 2024 року 95-та бригада під його командуванням брала участь в операції Сил оборони України на території Курської області. 29 листопада 2024 року призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України. 26 лютого 2025 року йому присвоєно звання бригадного генерала. 3 червня 2025 року призначений командувачем Десантно-штурмових військ України. Герой України.

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