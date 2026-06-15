Після нічної атаки РФ багато поїздів затримується на години - деталі

В "Укрзалізниці" зазначили, що час затримки може змінитися.

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Через масовану атаку по Україні затримується багато поїздів / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця, соцмережі

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Низка поїздів рухається із затримками до 3-3,5 годин

Причиною стали пошкодження інфраструктури та евакуація пасажирів

Рух поїздів між містами зберігається, зокрема до Дніпра та у зворотному напрямку

Після масованої атаки РФ в ніч на 15 червня низка поїздів рухається із затримкою. Причиною стали пошкодження інфраструктури та вимушені зупинки для евакуації пасажирів. Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні. відео дня

Найбільше відхилення від графіку фіксується у:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин;

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин;

21/22 Харків-Львів +3.30 годин;

65/66 Київ-Суми +3.30 годин;

7/8 Одеса-Харків +3 години;

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години;

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години;

21/22 Львів-Харків +3.15 години.

"Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту", - наголосили в УЗ.

Зазначається, що залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, а також адаптовують маршрути.

Масована атака на Україну 15 червня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 червня російська окупаційна армія завдала комбінованого масованого ракетно-дронового удару. Окупанти застосували 70 ракет і понад 400 дронів. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованим обстрілом були Дніпро та Харків.

Згодом стало відомо, що окупанти били з Криму та Курська. За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО. Крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

Армія РФ близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами.

Внаслідок атаки понівечені підприємства, коледж та інфраструктура. Поранення отримав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Через нічну атаку росіян пошкоджено й Будинок органної та камерної музики в Дніпрі.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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