"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

Христина Трохимчук
1 травня 2026, 05:55
Перша леді згадала про свої шкільні роки.
Олена Зеленська
Як Олена Зеленська складала іспити / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Ви дізнаєтеся:

  • Як Олена Зеленська вступала до університету
  • Що не вдалося майбутній першій леді

Перша леді України Олена Зеленська вирішила підтримати випускників, яким належить складати НМТ. В ефірі проекту "Сніданок з 1+1" дружина Володимира Зеленського розповіла про провал, який стався у неї під час вступних іспитів.

Зеленська згадала, що під час її навчання не існувало ЗНО чи НМТ, тому абітурієнтам доводилося складати вступні іспити в обраному інституті. Олена зізналася, що сильно переживала під час тесту з математики і не змогла розвʼязати просту задачу.

Олена Зеленська з червоним манікюром
Олена Зеленська — перша леді України / фото: t.me, Олена Зеленська

"У наші роки не було ані єдиного тесту, ані ЗНО. Ще тоді ми складали випускні іспити в школі, потім вступні іспити — іспити до вишу я складала. І я пам'ятаю, що стрес зі мною кілька разів зіграв злий жарт, тому що в школі все ще відбувалося у своїх класах з вчителями, яких ти знаєш. А коли вступні іспити — пам'ятаю іспит з математики, я не змогла вирішити одну задачу, яку вирішила потім просто в голові, коли вже їхала додому з іспиту. А цей стрес не дав мені — мінус балик", — розповіла перша леді.

Щоб полегшити стрес учнів, Олена представила посібник для психологічної підтримки українських випускників, яким належить складати національний мультипредметний тест (НМТ). На думку першої леді, хвилювання не повинно заважати абітурієнтам показувати свій максимум.

Олена Зеленська з манікюром у стилі нюд
Олена Зеленська — НМТ / фото: t.me, Олена Зеленська

"Для мене завжди було важливо — не дати стресу зупинити мене в тому, щоб дійсно продемонструвати свої знання", — висловилася Зеленська.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що популярний продюсер Володимир Завадюк відверто розповів про професійні розбіжності зі знаменитостями. За його словами, одним із найрезонансніших конфліктів у його кар'єрі стала велика сварка з телеведучою Олею Фреймут.

Також Костянтин Октябрський відверто заговорив про непростий фінал свого шлюбу. Незважаючи на другу спробу врятувати стосунки та повторне весілля після першого розлучення, подружжя все ж вирішило остаточно розійтися, незважаючи на виховання двох дітей.

Про особу: Олена Зеленська

Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олена Зеленська новини шоу бізнесу
Смертельна аварія на Львівщині: потяг зійшов з рейок після зіткнення: є загиблі

07:42Україна
Четверта атака на Туапсе: після удару БПЛА з’явилися стовпи чорного диму — що відомо

07:41Війна
Росія атакувала Одесу: є "прильоти", горять багатоповерхівки та порт

06:56Україна
"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 1 травня: Коням — сльози, Драконам — обмеження

Коли садити картоплю у травні 2026 року: точні дати

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

