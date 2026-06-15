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Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль

Юрій Берендій
15 червня 2026, 16:02
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Зеленський запропонував провести зустріч із Володимиром Путіним на полях саміту G7 за участю західних лідерів.
Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль
Мирні переговори - Зеленський зробив нову пропозицію Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Володимир Зеленський:

  • Путіну запропонували зустріч на саміті G7 за участі США та Франції
  • Західні партнери підтримали ініціативу України щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну провести особисту зустріч під час саміту G7 у Франції, де також будуть присутні президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон. За словами глави держави, такий формат міг би стати майданчиком для обговорення завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві, передає Reuters.

Зеленський розповів, що українська сторона використала дипломатичні канали для організації можливих переговорів на полях міжнародного саміту. За його словами, ідею підтримали західні партнери.

відео дня

"Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, я вважаю, дуже хороша нагода зустрітися всім разом", — сказав Зеленський.

Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль
G-7 / Інфографіка: Главред

За словами одного з українських посадовців, Київ доніс свою пропозицію як до американської сторони, так і до французького президента Еммануеля Макрона. Крім того, запрошення було передане безпосередньо російським представникам.

Водночас, як зазначив співрозмовник журналістів, чіткої реакції від Москви на цю ініціативу отримати не вдалося. Сам Зеленський вважає це свідченням небажання Кремля переходити до предметного діалогу.

"Європа та США погодилися, а Росія знову продемонструвала, що... вони не готові до переговорів", — зазначив Зеленський.

Дивіться відео заяви президента України:

Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль
/ Скріншот

Окремо президент окреслив головні питання, які планує порушити під час зустрічей із західними партнерами на саміті. Одним із ключових напрямків залишається посилення захисту українського неба на тлі триваючих російських атак.

"Ми проведемо зустрічі з європейцями, а також із президентом Трампом; ми поговоримо з ним про те, як змусити Путіна припинити цю війну", — повідомив Зеленський.

Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував Кремль
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Чому Путін змінив риторику щодо Зеленського - коментар експерта

Професор американістики Скотт Лукас вважає, що зміна риторики Володимира Путіна щодо президента України Володимира Зеленського не свідчить про зміну позиції Кремля.

Експерт в коментарі 24 каналу звернув увагу, що російський диктатор уперше за тривалий час назвав Зеленського "паном Зеленським", тоді як раніше часто використовував зневажливі висловлювання. Водночас, за словами Лукаса, Путін свідомо уникає звернення "президент Зеленський".

"Якщо Путін дійсно має намір мати справу із Зеленським як з рівним, то він погодиться на особисту зустріч із ним за межами Росії. Це було б серйозним сигналом", – вказав він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Володимир Зеленський висловив сподівання на мирне врегулювання конфлікту та зазначив, що Дональд Трамп візьме участь у робочій зустрічі з лідерами G7 та президентом України. Попри відсутність офіційної двосторонньої переговорної зустрічі з американським президентом, очікується обговорення стратегії, які можуть сприяти закінченню війни.

Як повідомляє Суспільне, Трамп і Зеленський можуть зустрітися у кулуарах саміту G7, де обидва лідери братимуть участь у робочій сесії. При цьому у Вашингтоні підкреслюють, що припинення війни є пріоритетом президента США, а перебіг переговорів залежить від безпекової ситуації.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський розкрив інформацію про тенденції у Росії, де рейтинги Путіна котяться донизу через невдоволення і падіння підтримки влади, що може вплинути на подальший розвиток переговорного процесу та внутрішню політичну ситуацію в РФ.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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