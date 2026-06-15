Значні руйнування, багато загиблих та поранених: нові наслідки атаки на Україну

Володимир Зеленський звернувся до партнерів з вимогами після масованого обстрілу.

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Наслідки атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Загалом було майже 700 повітряних цілей. Вже відомо щонайменше про чотирьох загиблих та 28 поранених у столиці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ворог атакував також Харків. Внаслідок повторного удару підприємству, де вже працювали рятувальники, загинули п'ять людей.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств. Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були й Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина", - зазначив президент. відео дня

Росіяни також вдарили по Києво-Печерській лаврі, внаслідок чого зайнявся Успенський собор.

"І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору ... Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі", - додав Зеленський.

Він наголосив на необхідності рішучої та змістовної відповіді Групи семи, які збираються на саміт. Також президент просить збільшити тиск на РФ, збільшити допомогу Україні з ППО.

Атака на Київ 15 червня

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що кількість постраждалих зросла до 35. Серед постраждалих є вагітна жінка та двоє дітей. У Києві наразі відомо про чотирьох загиблих.

Влучання були зафіксовані майже у всіх районах столиці. Загиблих знайшли у Солом'янському районі міста.

"Ворог нищить нашу історію, намагається випалити все українське. Та Київ стільки віків стояв. Вистоїть та загоїть рани і зараз!" - наголосив він.

Згодом стало відомо, що одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані, померла у лікарні. Кількість загиблих зросла до п'яти.

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