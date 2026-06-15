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Під ударом — об'єкти ракетної та радіолокаційної галузі: дрони атакували Підмосков'я та Тулу

Анна Ярославська
15 червня 2026, 11:32
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Безпілотники завдали ударів по військових об'єктах РФ. У Реутові зафіксовано вибухи та стовпи чорного диму. Поблизу Тули пошкоджено промислові об'єкти.
Кадри пожежі в Реутові
У Підмосков'ї зафіксовано вибухи та стовпи чорного диму / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони атакували оборонні об'єкти в Московській та Тульській областях
  • У Реутові спалахнула пожежа біля розробника ракет "Циркон"
  • Супутники NASA зафіксували два осередки загоряння під Тулою

У ніч на 15 червня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. У Московській та Тульській областях після ударів було зафіксовано пожежі, а OSINT-аналітики повідомили про можливе ураження об'єктів, пов'язаних з оборонною промисловістю РФ.

Зокрема, йдеться про підприємства, що беруть участь у розробці ракетних і радіолокаційних систем.

відео дня

Атака на Московську область

Російський Telegram-канал Asta повідомляє з посиланням на OSINT-аналітиків, що в підмосковному Реутові після атаки БПЛА загорілася територія виробника пельменів "Міріталь". Підприємство розташоване приблизно за 600 метрів від спільної території АТ "ВПК "НВО машинобудування" та аерокосмічного факультету МДТУ ім. Н.Е. Баумана. На "Яндекс. Картах" вона замальована, як і у випадку з багатьма іншими військовими об'єктами.

Telegram-канал Exilenova+ також повідомив про атаку дронів на Підмосков'ї та показав кадри з клубами чорного диму.

Чорний дим у Підмосков'ї
Чорний дим у Підмосков'ї / Фото: Exilenova+

"Реутов, місцеві пишуть про вибухи біля НВО Машинобудування", — йдеться в повідомленні.

Наслідки нападу на Реутов
Наслідки атаки на Реутов / скріншот

Дивіться відео — наслідки атаки на Реутов у Московській області:

Знімок екрана

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов атаку не коментував. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про 4 збиті БПЛА, що летіли на столицю.

Пожежа в Реутові
Пожежа в Реутові / Фото: t.me/astrapress

АТ "ВПК "НВО машинобудування" — одне з найбільших російських підприємств ракетно-космічної галузі. Воно розташоване в Реутові за адресою вул. Гагаріна, 33 і займається розробкою гіперзвукової крилатої ракети "Циркон", стратегічного ракетного комплексу "Авангард" з гіперзвуковим плануючим бойовим блоком, берегового ракетного комплексу "Бастіон", космічних апаратів і систем, ракет-носіїв та різної високотехнологічної продукції подвійного призначення.

Аерокосмічний факультет МГТУ ім. Н.Е. Баумана був створений у 1985 році як базовий факультет при НВО машинобудування для підготовки інженерів для ракетно-космічної галузі. Юридично він є підрозділом МДТУ, але використовує науково-виробничу базу підприємства: студенти проходять практику в його підрозділах, займаються дипломними проектами під керівництвом фахівців АТ "ВПК "НВО машинобудування" та взаємодіють з діючими конструкторами та інженерами.

Пожежа в Реутові Московської області
Пожежа в Реутові Московської області / Фото: t.me/astrapress

Атака на Тульську область

У ніч на 15 червня дрони атакували Тульську область країни-агресора РФ. Як пише російський Telegram-канал Asta, цілями удару могли бути:

  • проммайданчик АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" у селі Маслово Тульського міського округу. ЦКБА виробляє радіолокаційне обладнання, зокрема антенні модулі для ЗРПК "Панцир-С1";
  • неідентифікований виробничий об'єкт з вертолітною площадкою в районі села Ямни.

Обидва об'єкти розташовані на дорозі Тула — Алешня (70К-246).

Можливі цілі атак дронів у Тульській області
Можливі цілі атак дронів у Тульській області / t.me/astrapress

АТ "ЦКБА" (Центральне конструкторське бюро апаратобудування) — одне з підприємств тульського оборонно-промислового кластера. Воно входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех" і спеціалізується на розробці та серійному виробництві радіолокаційних систем, включаючи антенні модулі для ЗРПК "Панцир-СМ" та РЛС ОВП ЦКБА — портативну радіолокаційну станцію огляду повітряного простору, призначену для автоматичного виявлення, супроводу та розпізнавання безпілотників та інших малих повітряних цілей на ближніх і середніх дистанціях. Також АТ "ЦКБА" виробляє навчально-тренувальні засоби та тренажери для різних видів озброєння та військової техніки.

У переліку Мінприроди РФ об'єктів Тульської області, що чинять негативний вплив на навколишнє середовище, проммайданчик АТ "ЦКБА" у селі Маслово позначений як "Об'єкт з виробництва радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури та радіоапаратури дистанційного керування".

Під ударом — об'єкти ракетної та радіолокаційної галузі: дрони атакували Підмосков'я та Тулу
ЗРК "Панцир С1" / Інфографіка: Главред ​

На сайті російської інженерно-проектної компанії "А2 ПроектКомплекс" щодо промислового майданчика в селі Маслово зазначено, що на огородженій території промислового майданчика АТ "ЦКБА" знаходяться лабораторний корпус і вишка радіовимірювань.

Другий об'єкт, який, імовірно, був атакований, знаходиться в районі села Ямни Тульського міського округу. На картах він позначений як виробничий корпус, на його території знаходиться вертолітний майданчик, а на в'їзді встановлені масивні ворота.

Сервіс NASA Firms фіксує два осередки пожежі в районі села Ямни та села Маслово.

Губернатор Тульської області повідомив, що в результаті атаки БПЛА в міському окрузі Тула загинули три людини, ще троє - постраждали. Він уточнив, що пошкодження отримали, зокрема, приватні житлові будинки та комерційні об'єкти в Ямних і Маслово.

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, рано вранці 12 червня територію країни-агресора РФ атакували безпілотники. У Самарській області Росії під удар дронів потрапив хімічний завод "Тольяттикаучук", а в Татарстані - хімзавод "Нижньокамськнефтехім".

В ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа та густий чорний дим.

Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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