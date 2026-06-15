На Київщині горять будинки та склади, є поранені: наслідки нічного удару Росії

Постраждали троє людей, серед них — дитина.

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Мешканцям пошкоджених будинків нададуть необхідну допомогу / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Росія здійснила комбіновану атаку на Київську область

Постраждали три людини, включаючи дитину

Руйнування зафіксовано в п'яти районах області

У ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі в декількох районах.

Як повідомили у ДСНС, у Броварському районі сталося загоряння уламків на території складських приміщень.

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У Вишгородському районі зафіксовано падіння уламків на території приватного домоволодіння.

У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі площею понад 1000 кв. м.

У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля.

Пожежники ліквідували всі пожежі. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що окупанти завдали удару по регіону ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Постраждали три людини, серед них дитина.

У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки — струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надали необхідну допомогу на місці.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані в п'яти районах області.

У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.

У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

На місцях події працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та усунення пошкоджень.

"Усім мешканцям, чиє житло постраждало в результаті ворожих обстрілів, буде надано необхідну допомогу", - додав голова ОВА.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ - наслідки

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях.

В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

Сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Зазначимо, що Києво-Печерська лавра є одним із головних духовних та історичних центрів країни, а Успенський собор — ключова святиня її архітектурного комплексу.

Вранці удари можуть продовжитися — монітори

Під час атаки на Україну в ніч на 15 червня окупанти запустили понад 50 ракет і понад 400 БПЛА.

Ворог застосував щонайменше 20 балістичних ракет і 8 крилатих гіперзвукових ракет "Циркон", крилаті ракети Х-101, а також реактивні ударні БПЛА по Києву та Київській області типів "Бандероль/Герань-5".

Вночі окупанти атакували Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлограда, Кропивницького, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області. Під основним ударом опинився Київ.

"Протягом ранку окупанти можуть додатково атакувати окремі населені пункти", - попереджає monitor.

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Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

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