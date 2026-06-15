Окупанти били з Криму та Курська: на Україну обрушилися 450 ракет і дронів, загинули рятувальники

За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО.

https://glavred.net/war/okkupanty-bili-iz-kryma-i-kurska-ukrainu-nakryli-450-raket-i-dronov-pogibli-spasateli-10772912.html Посилання скопійоване

Окупанти обстрілювали Україну ракетами з Брянська, Курська та Криму / Колаж: Главред, фото: t.me/mon1tor_ua, Держнадзвичайна служба

Коротко:

РФ атакувала Україну 50 ракетами та 400 дронами

Основний комбінований удар припав на Київ

Тактика швидкісних цілей ускладнювала роботу сил ППО

У ніч на 15 червня російська окупаційна армія завдала комбінованого масованого ракетно-дронового удару. Окупанти застосували понад 50 ракет і понад 400 дронів. Під основним ударом ворога опинився Київ.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, вночі, крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

відео дня

"Ворог застосував велику кількість балістичних ракет. В основному по Києву та області. За нашими підрахунками, щонайменше 20 одиниць із Брянська та Курська. Також ворог застосував щонайменше 8 крилатих гіперзвукових ракет "Циркон" із Криму та Брянська", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти застосували реактивні ударні БПЛА по Києву та Київській області типів "Бандероль/Герань-5".

Ближче до 03:00 ночі крилаті ракети Х-101 були спрямовані в бік Києва.

З опівночі ворог запускав ударні та імітаційні БПЛА різних типів у напрямку Київської області.

Приблизний маршрут БПЛА та ракет під час атаки / t.me/mon1tor_ua

Монітори зазначають, що військові армії РФ вкотре роблять акцент на атаках великою кількістю швидкісних і гіперзвукових цілей. За короткий проміжок часу запускається велика кількість ракет різних типів, що максимально ускладнює роботу сил ППО.

"Наразі відомо, що є загиблі, зокрема 5 рятувальників ДСНС, які гасили пожежу і на яких було скоєно напад. Також відомо про руйнування цивільної забудови, влучання в житлові будинки", – повідомили на каналі.

"Противник протягом ранку може додатково атакувати окремі населені пункти. Бережіть себе", - додали монітори.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну 15 червня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях.

В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

Сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври на площі близько 800 кв. м. Триває ліквідація наслідків.

Крім того, сталося загоряння будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 кв. м.

Також постраждала будівля Вищого антикорупційного суду України, розташована на Хрещатику. Там вибиті вікна та пошкоджений фасад.

У ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків і виникли пожежі в п'яти районах.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що окупанти завдали удару по регіону ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Постраждали три людини, серед них дитина.

Інші новини:

Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред