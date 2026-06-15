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Летіли Циркони, Іскандери та крилаті ракети: подробиці масованої атаки на Україну

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2026, 08:35
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Російські окупанти запустили 70 ракет та 611 дронів.
атака на Украину
РФ атакувала Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ запустила 70 ракет та 611 дронів
  • Основний напрямок удару - Київ

Російські окупанти запустили 681 ракету та дрони для ударів по Україні. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованим обстрілом були Дніпро та Харків. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом ворог застосував 70 ракет:

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  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон",
  • 34 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400",
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К.

Також Україну атакували 611 дронів різних типів:

  • Shahed,
  • Гербера,
  • Італмас,
  • баражуючий боєприпас "Бандероль",
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Нашим захисникам вдалося збити чи подавити 50 ракет та 582 дрона. Однак ворожі влучання були зафіксовані на 42 локаціях. Також на 12 локаціях впали уламки дронів.

Атака на Україну 15 червня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях. В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

У ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків і виникли пожежі в п'яти районах. Постраждали три людини, серед них дитина.

Згодом стало відомо, що окупанти били з Криму та Курська. За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО. Крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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