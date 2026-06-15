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Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні дані

Анна Ярославська
15 червня 2026, 06:48оновлено 15 червня, 07:49
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Нічний удар Росії по Києву спричинив масштабні пожежі в усіх районах міста. На півночі столиці без електропостачання залишилися 140 тисяч абонентів.
Ракетний удар по Києву 15 червня 2026 року
Ракетний удар по Києву 15 червня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Ключові факти:

  • РФ атакувала майже всі райони столиці
  • Загинули чотири людини, 23 - поранені
  • Через обстріл 140 тисяч абонентів залишилися без світла

Масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, аварійно-рятувальні служби працюють у близько 50 локаціях.

відео дня

В Оболонському районі пошкоджено кілька житлових будинків і складських приміщень. У місцях падіння уламків виникли пожежі, також горіло близько 30 автомобілів.

У Подільському районі пожежі внаслідок падіння уламків виникли в приватному житловому будинку та триповерховій будівлі.

У Солом'янському районі пошкодження отримали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території навчального закладу.

У Печерському районі пошкоджено житлові будинки та об'єкти нежитлової забудови. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків також пошкоджено житлові будинки.

У Деснянському районі — загоряння на території дитячого садка.

У Голосіївському районі сталися пожежі на складських об'єктах. Також пошкоджено житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

У Дарницькому районі уламки впали на відкриті території.

У Шевченківському районі пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства.

Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні дані
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

В результаті атаки ворога пошкоджено лінії електропередач. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів залишилися без світла.

"Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місцях працюють усі необхідні служби", - додав Кличко.

  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київ 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram

Під удар РФ потрапила Києво-Печерська Лавра — що відомо

Як повідомили в ДСНС, вранці 15 червня в Києві на території Києво-Печерської Лаври триває ліквідація наслідків російських ударів.

Зокрема, виникла пожежа на даху Успенського собору на площі близько 800 кв. м.

Крім того, сталося загоряння будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Художній арсенал" на площі 1000 кв. м.

На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучено необхідну спецтехніку.

  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва

Наслідки атаки на Київську область — що відомо

Як писав Главред, в ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків і виникли пожежі в п'яти районах.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що окупанти завдали удару по регіону ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Постраждали три людини, серед них дитина.

У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки — струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надали необхідну допомогу на місці.

  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Київщину 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dsns_telegram

Вранці удари можуть продовжитися - монітори

Під час атаки на Україну в ніч на 15 червня окупанти запустили понад 50 ракет і понад 400 БПЛА.

Ворог застосував щонайменше 20 балістичних ракет і 8 крилатих гіперзвукових ракет "Циркон", крилаті ракети Х-101, а також реактивні ударні БПЛА по Києву та Київській області типів "Бандероль/Герань-5".

Вночі окупанти атакували Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлограда, Кропивницького, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області. Під основним ударом опинився Київ.

"Протягом ранку окупанти можуть додатково атакувати окремі населені пункти", - попереджає monitor.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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