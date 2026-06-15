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Зеленський з Будановим обіцяють "відплату" за російський удар по Лаврі

Руслана Заклінська
15 червня 2026, 13:43
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У Києві ліквідували пожежі в районі Лаври та Мистецького арсеналу після російського удару.
Зеленський з Будановим обіцяють 'відплату' за російський удар по Лаврі
Атака на Лавру / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключове:

  • Через атаку РФ загинуло 11 людей, 53 поранено
  • Удар по Києво-Печерській лаврі був цілеспрямованим
  • Росію змусять заплатити за злочини

У Києві ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу. Внаслідок російської атаки постраждали 53 людини, ще 11 загинули. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал. Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - заявив глава держави.

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Зеленький додав, що Україна перебуває у постійній комунікації з міжнародними партнерами щодо наслідків атаки та необхідного реагування. За його словами, важливо, що світові лідери, громадські діячі та міжнародні організації не мовчать.

"Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар", - наголосив президент.

  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
    Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Заява Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки також постраждав Київ та Харків. Він наголосив, що серед загиблих є рятувальники, які ліквідовували наслідки попередніх ударів.

"Росіяни атакували Києво-Печерську лавру - горів Успенський собор.Кадри охопленої полум’ям давньої християнської святині - ще один доказ геноцидного характеру розв’язаної Росією війни проти України: вони прагнуть знищити наш родовід, нашу ідентичність, нашу культурну спадщину", - заявив він.

Буданов назвав атаку "варварською" та заявив, що удар по Києво-Печерській лаврі є свідченням "безпорадності й убогості, які прогресують у кремлівських коридорах". Він нагадав, що під час Другої світової війни Успенський собор вже був зруйнований, а незалежна Україна відновила його.

"За весь терор, який скоїла Росія, міжнародний тиск на неї мусить зростати. Ми все відбудуємо та змусимо агресора заплатити за злочини", - додав керівник ОП.

Яка ціль атак РФ у столиці - думка експерта

Очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24 наголосив, що пошкодження системи водопостачання може стати однією з головних загроз для Києва в літній період. За його словами, існує ризик цілеспрямованих атак на інфраструктуру водопостачання столиці.

"Ворог намагатиметься залишити Київ без води і до цього треба готуватися кожному киянину. Якщо у випадку зі світлом переважно всі вже мають EcoFlow і подібні зарядні станції, то в інших випадках треба ретельно готуватися", - попередив він.

Ігнатьєв радить без паніки сформувати мінімальний запас води на кілька днів. За його словами, необхідно мати приблизно 2 літри питної води на одну людину на добу та 3-4 літри технічної.

Удар по Україні 15 червня - що відомо

Значні руйнування та жертви після масованого обстрілу 15 червня зафіксовані у Києві і інших містах країни. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів збільшити тиск на Росію і посилити допомогу з ППО, особливо після удару по Києво-Печерській лаврі. Більше деталей про наслідки атаки на Україну.

Як повідомляв Главред, масована атака 15 червня відрізнялася від попередніх через використання балістичних ракет "Іскандер-К" замість "Калібрів". За словами Юрія Ігната, головною проблемою залишаються балістичні ракети, які можуть ефективно збивати лише системи типу Patriot.

Російське Міністерство оборони спробувало перекласти відповідальність за удар по Києво-Печерській лаврі на ЗСУ, заявивши про нібито ураження ракетою "Патріот". Ці заяви спростували у Повітряних силах України.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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