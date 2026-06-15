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РФ звинуватила ЗСУ в атаці на Лавру в Києві: фото у Мережі допомогло брехні окупантів

Анна Ярославська
15 червня 2026, 12:15
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Міноборони Росії цинічно виправдовує масштабний обстріл Києва.
Удар по Києво-Печерській Лаврі
Удар по Києво-Печерській Лаврі — у РФ звинуватили Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Міноборони РФ спробувало виправдати обстріли цивільних об'єктів
  • Окупанти запустили наратив про самообстріл
  • Росіяни назвали кіностудію Довженка цехом з виробництва БПЛА

Міністерство оборони країни-агресора РФ поклало на українські сили ППО відповідальність за ракетний удар по Києво-Печерській Лаврі в центрі столиці. У відомстві окупантів стверджують, що по Лаврі нібито влучила ракета "Патріот". У Повітряних силах України відреагували на заяву Міноборони РФ та російських пропагандистів.

Російське Міноборони заявило, що нібито було завдано ударів по декількох підприємствах ВПК України. При цьому у відомстві брехливо стверджують, що "ЗС РФ по об'єктах цивільної інфраструктури удари не планують і не завдають".

відео дня

У РФ стверджують, що "за підтвердженими даними, комплекс будівель Києво-Печерської лаври був уражений ракетою американського зенітного ракетного комплексу "Патріот".

РФ звинуватила ЗСУ в атаці на Лавру в Києві: фото у Мережі допомогло брехні окупантів
ЗРК "Патріот" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Також у російському військовому відомстві заявили нібито про ураження в результаті "масованого удару високоточним озброєнням великої дальності" та БПЛА низки військових підприємств: АТ "Київський завод "Радар", ТОВ "Безпілотні технології", АТ "Завод Маяк", "Київський державний завод "Буревісник", ТОВ "Укр Армо Тех", "Київський агрегатний завод" та "Авіаремонтний завод №410 цивільної авіації", ПрАТ "Дніпровський завод електромеханічного обладнання", "Грінхаус Солюшн" та ТОВ "ДТ-1 груп" у Харкові.

У РФ стверджують, що на території кіностудії ім. О.П.Довженка нібито знаходився цех з виробництва БПЛА, а на території "Київського інноваційного терміналу "Нова пошта" нібито зберігалися компоненти для БПЛА та РЕБ.

Також Міноборони визнало, що російські військові завдавали ударів по Василькові, Умані, Черкасам та Слобідці.

Реакція Повітряних сил ЗСУ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав у Facebook, що ракета Patriot минулої ночі, ймовірно, збила російський "Циркон". Українці сфотографували уламки та виклали кадри в Мережу, що дало привід ворожим Telegram-каналам поширювати дезінформацію.

"Ще раз показую, чому не потрібно виставляти в соцмережі уламки будь-яких ракет! Черговий масований обстріл Києва – один з найбільших за кількістю "балістики". Протиповітряна оборона застосовує Patriot! Через масовану атаку ворога, на жаль, є руйнування, загиблі та постраждалі, горить Лавра", – зазначив Ігнат.

"Українці фотографують фрагмент ракети Patriot, яка сьогодні вночі, ймовірно, збила російський "Циркон", і, навіть не розуміючи, чия вона, публікують це фото в мережах. Ось приклад (на скріншотах з ворожих Telegram-груп) того, як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів і пропаганди: чергова брехня про те, що ми самі себе обстріляли", — додав він.

facebook.com/yuriy.ignat
facebook.com/yuriy.ignat

Удар по Києво-Печерській лаврі - що зараз відбувається

Як писав Главред, під час атаки на Київ російські окупанти двічі завдали удару по Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Зараз Лавра закрита.

Один із "шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки була пошкоджена Вежа Іоанна Кушника. Це була оборонна споруда XVII–XVIII століть — частина фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Рятувальники розбирають конструкції собору, щоб загасити пожежу всередині.

Митрополит Єпіфаній назвав те, що сталося, "ще одним російським злочином проти людяності".

Дивіться відео - Що зараз відбувається у Києво-Печерській лаврі:

РФ звинуватила ЗСУ в атаці на Лавру в Києві: фото у Мережі допомогло брехні окупантів

Після масованого обстрілу президент України Володимир Зеленський особисто приїхав до Києво-Печерської лаври.

Дивіться відео з Володимиром Зеленським у Лаврі:

Скриншот

Україна терміново ініціює процедури в рамках ЮНЕСКО та всіх інших міжнародних механізмів, вимагаючи негайної реакції на дії окупантів.

  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва

У центрі Києва горить "Мистецький арсенал"

Станом на 9 ранку погашено масштабну пожежу на території Києво-Печерської лаври. Водночас у національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал" триває ліквідація загоряння.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у той час, коли рятувальники намагалися загасити полум'я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч — під удар потрапив "Мистецький арсенал".

Директорка Олеся Островська-Люта повідомила, що "приліт" був саме в ту частину комплексу, яка вже була зруйнована за часів Другої світової.

За даними ДСНС, площа пожежі сягнула 1000 кв. м.

Армія РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня російська армія завдала удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Виникла сильна пожежа. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

В результаті влучення снаряда було пошкоджено костюмерний цех.

Пожежа, що спалахнула на території кіностудії, знищила унікальну колекцію костюмів, яка була найбільшою та найстарішою в Україні.

"У студії зберігалося близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різного одягу", — зазначила Бережна.

Також пошкоджені інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Можлива нова хвиля ракетних ударів — монітори

Російські окупанти можуть знову атакувати Україну ракетами. Моніторингові канали попереджають про загрозу нової хвилі ударів.

Ворог може підняти в повітря літаки МіГ-31К — носії гіперзвукових ракет "Кинжал".

"У разі загрози — буде оголошено тривогу по всій території України", — йдеться в повідомленні.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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