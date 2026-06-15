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"Не вірю, що я жива": відома ведуча пережила приліт у її дім

Христина Трохимчук
15 червня 2026, 13:25
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Марічка Довбенко розповіла про те, що пережила під час російської атаки.
До будинку Марічки Довбенко прилетіли
У будинок Марічки Довбенко стався приліт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марічка Довбенко

Ви дізнаєтеся:

  • Будинок Марічки Довбенко постраждав від російського удару
  • Як на обстріл відреагувала ведуча

Відома ведуча Марічка Довбенко розповіла, що під час російської атаки на Київ у ніч на 15 червня стався обстріл її будинку. У Instagram колишня учасниця "Холостяка-13" повідомила, що в цей момент перебувала вдома.

Як розповіла Довбенко, удар припав на кілька поверхів вище її квартири. Після потужного вибуху в будинку почалася пожежа.

відео дня
Маричка Довбенко про російський удар
Марічка Довбенко про російський удар / скрін з відео

"У мене "прилетіло" в будинок. Я була вдома, я чую потужний вибух, починається пожежа. На кілька поверхів вище за мене впав уламок", — поділилася Марічка.

Ведуча розповіла, що в момент удару перебувала вдома і сильно злякалася. Знаменитість зізналася, що досі не вірить, що залишилася живою.

Пожежа в будинку Марички Довбенко
Пожежа в будинку Марічки Довбенко / скрін з відео

"Я не вірю, що я жива! "Приліт" стався на кілька поверхів вище моєї квартири. Ліфти через це не працювали. Але, слава Богу, на моєму поверсі був доступ до сходової клітки", — висловилася Довбенко.

На щастя, ведуча вціліла і змогла вибратися в безпечне місце разом із собакою.

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Про персону: Марічка Довбенко

Марічка Довбенко — популярна українська журналістка та блогерка. На своєму YouTube-каналі дівчина регулярно випускає відверті інтерв'ю зі знаменитостями та медійними особистостями. Широку популярність Маричці також принесла участь у романтичному шоу "Холостяк-13".

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