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Згоріла унікальна колекція костюмів: армія РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві

Анна Ярославська
15 червня 2026, 09:30
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Росія завдала удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу.
Киностудия Довженко
Під час нічної атаки пошкоджено корпус кіностудії Довженка / Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Коротко:

  • Росія завдала удару по кіностудії Довженка в Києві
  • Пожежа знищила унікальну колекцію костюмів
  • На місці "прильоту" працюють рятувальники

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня російська армія завдала удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Виникла сильна пожежа. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна.

"Ще один надзвичайно тяжкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України", - написала вона у Facebook.

відео дня

В результаті влучення снаряда було пошкоджено костюмерний цех.

Пожежа, що спалахнула на території кіностудії, знищила унікальну колекцію костюмів, яка була найбільшою та найстарішою в Україні.

"У студії зберігалося близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різного одягу", — зазначила Бережна.

Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інститути, що зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних центрів є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", — додала віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики.

  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ
    Кіностудія Довженка у Києві потрапила під удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Кіностудія Довженка — що про неї відомо

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві — це справжній "український Голлівуд" з майже столітньою історією. Одне з найзнаковіших місць для всієї східноєвропейської кіноіндустрії, пише Вікіпедія.

Студія займає величезну територію — понад 17,5 гектарів. Проект її будівництва створювався наприкінці 1920-х років з оглядом на передові американські кінофабрики.

Саме тут розташований найбільший знімальний павільйон у Європі (його площа становить близько 3000 кв. м). Він проектувався так, щоб усередині могли одночасно комфортно працювати до 10 знімальних груп.

Підлога цього гігантського павільйону могла розсуватися, відкриваючи під собою величезні басейни глибиною два метри для зйомок складних водних і батальних сцен.

Кіностудія була заснована в 1928 році, а ім'я легендарного режисера Олександра Довженка носить з 1957 року. За свою історію фільми студії отримали понад сотню нагород на міжнародних фестивалях.

Тут були зняті абсолютні шедеври світового та радянського кінематографа:

  • "Земля" (1930) Олександра Довженка — фільм, включений всесвітнім опитуванням критиків до числа 12 найкращих кінострічок усіх часів і народів.
  • "Тіні забутих предків" (1964) Сергія Параджанова — маніфест українського поетичного кіно, що завоював десятки міжнародних нагород.
  • "У бій йдуть одні старики"" (1973) Леоніда Бикова — одна з найкращих військових картин в історії.
  • "За двома зайцями" (1961) Віктора Іванова — легендарна комедія, розібрана на цитати.
  • "Веселка" (1944) Марка Донського — фільм, який у роки Другої світової війни справив сильне враження на Рузвельта і отримав найвищу оцінку Американської кіноакадемії.

На території студії десятиліттями збиралися унікальні фонди. Костюмерний цех вважався найбільшим і найстарішим в Україні. У його колекції налічувалося близько 100 тисяч історичних та автентичних костюмів і близько 3 мільйонів одиниць різного одягу — від старовинних вишиванок і гетьманських нарядів до військової форми різних епох.

При студії діє Музей Олександра Довженка, де зберігаються його особисті речі, знімальна техніка тих часів, рідкісні рукописи та раритетні ескізи до фільмів.

Атака на Україну 15 червня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври на площі близько 800 кв. м. Триває ліквідація наслідків.

  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026
    Наслідки атаки на Києво-Печерську лавру 15.06.2026 Фото: ДСНС, facebook.com/berezhna.tetyana, ДСНС Києва

Крім того, сталося загоряння будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Художній арсенал" на площі 1000 кв. м.

Також постраждала будівля Вищого антикорупційного суду України, розташована на Хрещатику. Там вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Згоріла унікальна колекція костюмів: армія РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зафіксовано падіння уламків і виникли пожежі в п'яти районах. Постраждали три людини, серед них дитина.

Російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами.

У Дніпрі понівечені підприємства, коледж та інфраструктура. Поранення отримав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Через нічну атаку росіян понівечено й Будинок органної та камерної музики в Дніпрі.

  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки
    Атака на Дніпро 15 червня 2026 року - наслідки Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили 681 повітряну ціль по Україні. Основним напрямком удару став Київ. Також під масованим обстрілом опинилися Дніпро та Харків.

Силам ППО вдалося збити або придушити 50 ракет і 582 дрони. Однак ворожі влучання були зафіксовані в 42 точках. Також у 12 точках впали уламки дронів.

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Про особу: Тетяна Бережна

Тетяна Бережна — заступниця прем'єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністр культури та стратегічних комунікацій України. У 2022–2025 роках обіймала посаду заступниці міністра економіки України.

Народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин Івано-Франківської області. Здобула вищу освіту в Київській Могилянській академії, отримавши ступені бакалавра та магістра права.

Проходила стажування в Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP).

Навчалася в Українській школі політичних досліджень, Аспен Інституті Київ та Київській школі економіки за спеціальністю "Спеціаліст із взаємодії з владою (GR)". Крім того, підвищувала кваліфікацію в Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

У 2025 році вона завершила програму Школи стратегічного архітектора при Київсько-Могилянській бізнес-школі (KMBS), отримавши кваліфікацію в галузі "Управління та адміністрування".

За професійну діяльність Тетяна Бережна отримала численні нагороди. Вона входить до топ-10 найефективніших держслужбовців та політиків з юридичним досвідом за версією дослідження Юридичної газети "Лідери практик – 2025".

Ресурс Best Lawyers включив її до списку провідних юристів України у сфері оподаткування у 2021–2022 роках.

У 2018–2021 роках отримала нагороду Міжнародного рейтингу Legal 500 у сфері оподаткування, а в 2017–2021 роках включена Міжнародним юридичним довідником Chambers Europe до списку рекомендованих юристів України у сфері оподаткування, зокрема у податкових спорах.

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