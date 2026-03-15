Зеленський готовий відправити нардепів на фронт - жорсткий ультиматум президента

Деякі народні обранці заговорили про складання мандата, а президент поставив крапку у цьому питанні.

Зеленський готовий відправити депутатів на фронт

Про що сказав Зеленський:

Зеленський готовий обговорити зміни до законодавства про мобілізацію

Якщо депутати не працюватимуть у Раді, вони підуть на фронт

Депутати Верховної Ради раптово заговорили про складання мандата. Президент України Володимир Зеленський поставив їм ультиматум - працювати у Раді чи йти на фронт. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише РБК-Україна.

Зеленський навіть готовий обговорити зміни до законодавства щодо мобілізації, щоб депутати змогли долучитися до служби.

"Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт ... Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід ", - заявив Зеленський.

Водночас нині Україна не може провести вибори, щоб проголосувати за інших нардепів.

"Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - додав Зеленський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 лютого Володимир Зеленський окреслив умову, за якої в Україні можуть відбутися вибори, та пояснив, чи реально їх організувати в умовах війни. В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану він також зазначив, що в Кремлі зацікавлені в його усуненні з посади.

Тим часом у Москві й надалі наполягають на необхідності проведення виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито нелегітимність чинної української влади. Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що єдиним прийнятним для Росії результатом такого голосування стало б формування у Києві проросійського уряду.

Водночас 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи, яка займається підготовкою законодавчих ініціатив щодо організації та проведення виборів під час воєнного стану. Про це повідомив голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

3 березня президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що вибори в Україні відбудуться не під час тимчасового перемир'я, а після закінчення війни. Водночас він додав, що не впевнений у тому, чи буде балатуватись.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

