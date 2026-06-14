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Путін "зворушив" Трампа по телефону та висунув вимоги Зеленському

Руслана Заклінська
14 червня 2026, 19:47оновлено 14 червня, 20:28
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Кремль розкрив деталі розмови Путіна з Трампом у його 80-річчя.
Путін 'зворушив' Трампа по телефону та висунув вимоги Зеленському
Путін зателефонував Трампу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Про що Путін говорив з Трампом:

  • Путін привітав Трампа з днем народження, той нібито був "зворушений"
  • Трамп виступив за припинення бойових дій і нібито готовий впливати на Київ та Європу
  • Путін знову запропонував, щоб Зеленський приїхав до Москви

Лідер РФ Володимир Путін зателефонував президенту США Дональду Трампу на честь його 80-річчя. Розмова тривала рівно 55 хвилин. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

За його словами, Путін привітав Трампа із 80-річчям. Ушаков стверджує, що Трамп нібито був "зворушений" привітаннями, подякував і повідомив, що Путін першим із іноземних лідерів зателефонував йому сьогодні.

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Вони також обговорили відносини між США та РФ й війну в Україні. Помічник Путіна заявив, що Трамп у розмові з Путіним виступив за припинення бойових дій в Україні та висловив готовність "впливати на Київ і європейських партнерів".

Також, за словами російської сторони, Путін заявив Трампу, що удари Києва по російській інфраструктурі нібито не змінять ситуацію на полі бою. Він також вчергове заявив, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви, якщо хоче зустрітися.

Окрім цього, сторони погодилися, що спецпосланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову відвідають Росію. Ушаков також повідомив, що Путін у розмові з Трампом заявив, що Зеленському "не варто забувати трагедію Голокосту".

За словами Ушакова, привітання мали неформальний характер і відображали повагу Путіна до "бійцівських якостей" Трампа.

В РФ росте невдоволення Путіним - думка експерта

Політолог Іван Преображенський розповів, що сама війна навряд чи спричинить масові протести в РФ, однак економічні наслідки можуть стати тригером соціального невдоволення. За його словами, у Росії зростає кількість невиплат зарплат, що нагадує кризові явища 1990-х років.

Експерт також зазначив, що в суспільстві зменшується віра в швидке завершення війни, що поступово перетворюється на зростання недовіри до влади та особисто Путіна.

"Я б інтерпретував це так: вони перестають вірити в те, що вона нарешті може закінчитися. А раз вони перестають у це вірити, вони починають не довіряти — як це звучить у мові соцопитувань — і насправді бути незадоволеними Путіним. Тому що вони розуміють: це особисто його заслуга, що цього не відбувається. Він той стопор, який не дозволяє закінчити війну", — зазначив він в інтерв’ю Главреду..

Переговори про завершення війни - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кишиневі. Вони обговорили мирні ініціативи і перспективи дипломатичних контактів найближчим часом.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають взяти участь у робочій зустрічі лідерів G7 у Франції, що відбудеться 15-17 червня. Під час телефонної розмови з Трампом 14 червня Зеленський підтвердив, що зустріч на саміті G7 відбудеться.

Як раніше повідомляв Главред, Путін погрожував посиленням ударів по Україні у відповідь на атаки на території РФ, заявляючи, що війна нібито розпочата не Росією.

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Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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