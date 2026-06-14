Даша Євтух зробила заяву щодо свого виїзду з України

Даша Євтух розповіла, чому вона вирішила не залишатися жити в Греції.

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Даша Євтух вирішила повернутися в Україну / Колаж Главред, фото Instagram/dashaevtukh__official

Коротко:

Яке рішення прийняла Даша Євтух

Як вона його пояснила

Відома блогерка та зірка "Майстер Шеф" Даша Євтух пояснила, чому вона вирішила залишитися в Україні.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Даша Євтух виїжджала з України / фото: instagram.com, Даша Євтух

"Чому я не залишилася жити в Греції, почали писати мені люди, коли побачили, що я повернулася додому. На це впливає дуже багато факторів", - каже блогерка.

Даша Євтух пояснила, чому не залишилася жити в Греції / Фото Instagram/dashaevtukh__official

За її словами, по-перше, там дуже високі ціни, а заробітку немає. "За кордоном не так легко жити. Це інша країна, інші правила, інша мова", — додає вона.

За словами Євтух, вона б не змогла залишитися там жити, тим більше з дитиною.

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Про особу: Даша Євтух Даша Євтух — учасниця 11 сезону "МайстерШеф" і зірка TikTok. Вона живе в селі та ділиться з глядачами моментами свого життя через кумедні та щирі відео. Вона одружена з учасником "МайстерШеф" і виховує доньку Феміду.

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