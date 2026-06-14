Продають дешевше, ніж торік: в Україні різко впали ціни на сезонний овоч

Популярний овоч скинув третину вартості всього за тиждень.

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В Україні подешевшали огірки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, УНІАН

Коротко:

В Україні подешевшали тепличні огірки

Причина — зростання врожаю

Ціни зараз нижчі, ніж торік приблизно на 20%

В Україні знизилися відпускні ціни на тепличні огірки. Падіння цін спровокувало збільшення пропозиції з літніх теплиць південних і західних регіонів. Про це повідомли аналітики проекту EastFruit.

За даними аналітиків, здешевлення спричинене суттєвим збільшенням пропозиції продукції з літніх теплиць, передусім із південних і західних регіонів України. Сезонне зростання обсягів урожаю призвело до надлишку огірків на ринку та тиску на ціни.

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Наразі тепличні огірки реалізуються в середньому по 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що приблизно на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Експерти пояснюють таку динаміку виключно сезонним фактором і різким зростанням пропозиції від місцевих господарств.

Водночас аналітики зазначають, що обвал цін припав на завершальний етап реалізації огірка першого сівообороту. У низці тепличних господарств тривають роботи з очищення теплиць, а до збору другого сівообороту виробники планують перейти у другій половині літа.

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Попри нинішнє здешевлення, тепличні огірки в Україні наразі коштують у середньому на 20% менше, ніж у аналогічний період минулого року.

Чи буде стрибок цін на продукти - думка експерта

В Україні нещодавно різко зріс курс долара, що викликало занепокоєння щодо можливого подорожчання продуктів у разі його підвищення до 45 грн. За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, імпортні овочі, фрукти та товари тривалого зберігання справді можуть подорожчати, однак не одразу через наявність складських запасів і вплив конкуренції на ринку.

"Ще один важливий фактор – сезонність. Зараз суттєво подешевшала і продовжує дешевшати вся овочева група. Так, наприклад, якщо кілька тижнів тому огірки чи помідори коштували 150-200 гривень за кілограм, то зараз уже значно дешевші. Тобто сезонний фактор уже працює. Для кожного продукту вплив курсу буде різним – залежно від частки імпорту, конкуренції та сезонності", - пояснив економіст.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні різко подешевшала полуниця через збільшення пропозиції на ринку. За тиждень ціни знизилися в середньому на 15%.

Також вже четвертий місяць поспіль фіксується подорожчання цибулі. Ціни на синю цибулю зросли майже до 50 грн/кг, що суттєво вище за середні показники травня.

Крім цього, ціни на помідори різко знизилися через збільшення пропозиції нового врожаю з тепличних господарств. Тепличні томати наразі реалізуються по 90-130 грн/кг.

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