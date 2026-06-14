Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Продають дешевше, ніж торік: в Україні різко впали ціни на сезонний овоч

Руслана Заклінська
14 червня 2026, 17:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Популярний овоч скинув третину вартості всього за тиждень.
Продають дешевше, ніж торік: в Україні різко впали ціни на сезонний овоч
В Україні подешевшали огірки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, УНІАН

Коротко:

  • В Україні подешевшали тепличні огірки
  • Причина — зростання врожаю
  • Ціни зараз нижчі, ніж торік приблизно на 20%

В Україні знизилися відпускні ціни на тепличні огірки. Падіння цін спровокувало збільшення пропозиції з літніх теплиць південних і західних регіонів. Про це повідомли аналітики проекту EastFruit.

За даними аналітиків, здешевлення спричинене суттєвим збільшенням пропозиції продукції з літніх теплиць, передусім із південних і західних регіонів України. Сезонне зростання обсягів урожаю призвело до надлишку огірків на ринку та тиску на ціни.

відео дня

Наразі тепличні огірки реалізуються в середньому по 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що приблизно на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Експерти пояснюють таку динаміку виключно сезонним фактором і різким зростанням пропозиції від місцевих господарств.

Водночас аналітики зазначають, що обвал цін припав на завершальний етап реалізації огірка першого сівообороту. У низці тепличних господарств тривають роботи з очищення теплиць, а до збору другого сівообороту виробники планують перейти у другій половині літа.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Попри нинішнє здешевлення, тепличні огірки в Україні наразі коштують у середньому на 20% менше, ніж у аналогічний період минулого року.

Чи буде стрибок цін на продукти - думка експерта

В Україні нещодавно різко зріс курс долара, що викликало занепокоєння щодо можливого подорожчання продуктів у разі його підвищення до 45 грн. За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, імпортні овочі, фрукти та товари тривалого зберігання справді можуть подорожчати, однак не одразу через наявність складських запасів і вплив конкуренції на ринку.

"Ще один важливий фактор – сезонність. Зараз суттєво подешевшала і продовжує дешевшати вся овочева група. Так, наприклад, якщо кілька тижнів тому огірки чи помідори коштували 150-200 гривень за кілограм, то зараз уже значно дешевші. Тобто сезонний фактор уже працює. Для кожного продукту вплив курсу буде різним – залежно від частки імпорту, конкуренції та сезонності", - пояснив економіст.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні різко подешевшала полуниця через збільшення пропозиції на ринку. За тиждень ціни знизилися в середньому на 15%.

Також вже четвертий місяць поспіль фіксується подорожчання цибулі. Ціни на синю цибулю зросли майже до 50 грн/кг, що суттєво вище за середні показники травня.

Крім цього, ціни на помідори різко знизилися через збільшення пропозиції нового врожаю з тепличних господарств. Тепличні томати наразі реалізуються по 90-130 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
продукти харчування ціни на продукти огурец новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Провал наступу РФ змінює фронт: де розгорнеться головна битва цього літа

Провал наступу РФ змінює фронт: де розгорнеться головна битва цього літа

18:59Фронт
Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом - про що говорили

Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом - про що говорили

18:26Політика
Загроза ударів Цирконом та Орєшніком: у Генштабі розкрили головну мету РФ

Загроза ударів Цирконом та Орєшніком: у Генштабі розкрили головну мету РФ

17:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворога

Яєчня вийде в рази смачнішою: треба замінити всього один інгредієнт

Яєчня вийде в рази смачнішою: треба замінити всього один інгредієнт

Три знаки зодіаку ось-ось скинуть тягар з плечей: на кого чекають цікаві зміни

Три знаки зодіаку ось-ось скинуть тягар з плечей: на кого чекають цікаві зміни

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

Останні новини

18:59

Провал наступу РФ змінює фронт: де розгорнеться головна битва цього літа

18:47

"Рембо": військовий Ігор Ласточкін став невпізнанним

18:41

Про гризунів можна забути: простий трюк змусить шкідників зникнутиВідео

18:35

Орбакайте показала свою доньку-модель: як вона виглядає

18:26

Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом - про що говорили

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
18:06

Часник жовтіє та гниє після дощів: методи порятунку врожаю в червні

17:36

Продають дешевше, ніж торік: в Україні різко впали ціни на сезонний овоч

17:34

Загроза ударів Цирконом та Орєшніком: у Генштабі розкрили головну мету РФ

17:05

"Ешкин кот" та "ядрена вошь": звідки з'явилися ці вирази і яка їхня таємниця

Реклама
16:23

Гороскоп на завтра, 15 червня: Левам - виграш, Терезам - переживання

16:19

Росія втрачає головну перевагу у війні: у CNN розкрили ключові деталі

16:09

Урожай помідорів буде рясним і соковитим: що важливо зробити з рослинами в червні

16:07

Даша Євтух зробила заяву щодо свого виїзду з України

16:05

Посуд б'ється не лише на щастя: про які небезпеки попереджають народні прикмети

15:56

РФ зменшила активність ДРГ на півночі: до чого готуються окупанти

15:20

10-річна донька Слави з гурту "Неангели" вразила всіх своїм повним макіяжем і віями

15:15

Заздрість не зашкодить: три дати народження, які вміють відбивати чужий негатив

15:06

Рейтинги Путіна котяться донизу: Зеленський показав секретні документи з Кремля

14:32

Як ще назвати Надію українською: позбуваємося русизмів у звертаннях

14:22

Зірка "Х-Фактора" вступив до лав ЗСУ: що він сказав

Реклама
13:47

У Житомирі судитимуть банду підлітків, які два місяці тероризували місто

13:45

Навіщо в СРСР сипали сіль у пиво: причина криється не лише у смаку

13:03

Гороскоп Таро на тиждень: Левам — плани, Козорогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра, 15 липня: Тельцям — слухати, Стрільцям — секрет

12:34

Росія у вогні: під ударом опинилися надважливі для росіян об'єктиВідео

12:32

Цвіль у домі зникне раз і назавжди: як її ефективно вивести

12:24

Китайський гороскоп на завтра, 15 червня: Півням — амбіції, Мавпам — відпочинок

12:15

Фінансовий гороскоп на 15-21 червня: Овнам — прогрес, Рибам — спокій

11:42

Що таке "морва": яке популярне дерево та його ягоди так називають в Україні

11:42

Україну накриє нова хвиля пекельного потепління: де влупить +33, а де будуть зливи

11:29

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня: Тельцям — довіра, Левам — робота

10:45

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня: Овнам — затишок, Рибам — вибір

10:28

Що не можна робити у свято 15 червня: прикмети

10:17

Указ Путіна про збільшення армії РФ: в ISW оцінили ризики для України

10:05

У кроксах і під дощем: кулінар Клопотенко одружився

09:49

Україна під ударом магнітної бурі: коли закінчиться затяжний шторм

08:58

Трамп і Зеленський невдовзі можуть зустрітися у кулуарах G7: що відомо

08:10

Війна на виснаження ППО: як дефіцит Patriot стає глобальною проблемою світуПогляд

08:03

Дрони вдарили по низці регіонів РФ: горить один з найбільших хімзаводів ворогаВідео

05:23

В який день краще хрестити дитину: відповідь священника вразила багатьох

Реклама
04:29

Влаштують скандал через дрібницю: три найнетерплячіші знаки зодіаку

03:03

У чому вигідніше тримати гроші в 2026 році: економіст назвав найкращі варіанти

03:00

Три знаки зодіаку ось-ось скинуть тягар з плечей: на кого чекають цікаві зміни

02:37

Слимаки обходитимуть грядку стороною: як захистити полуницю від навали шкідників

01:30

Розкрито сценарій космічної катастрофи: результати експерименту вразили

13 червня, субота
23:44

РФ різко змінює тактику обстрілів: експерт розкрив, до чого слід готуватися українцям

23:39

Звичайна вівсянка вийде смачною, як у ресторані: що потрібно додати

22:53

Росія будує військові бази прямо біля кордонів: Зеленський попередив про загрозу

21:39

"Біолабораторії в Україні": Київ дав різку відповідь на заяви зі США

20:45

США та Іран підпишуть мирну угоду: Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти