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Рейтинги Путіна котяться донизу: Зеленський показав секретні документи з Кремля

Олексій Тесля
14 червня 2026, 15:06
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Щодо показника підтримки правлячого режиму в РФ спостерігається стійка тенденція до зниження.
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Володимир Зеленський показав документи з Кремля / Колаж: Главред, фото: Telegram В.Зеленського

Головне із заяв Зеленського:

  • Україна пропонує домовитися про гідний мир
  • Не виключено, що мир від імені РФ укладатиме вже не Путін

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що внутрішня ситуація в РФ "має переконувати" росіян у тому, що необхідно завершити війну.

Як він підкреслив у Telegram, "Україна пропонує домовитися про гідний мир", або мир "доведеться укладати вже з кимось іншим із Росії".

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Президент повідомив про доповіді спецслужб щодо результатів роботи з оцінки внутрішньої ситуації в Росії та отримання документів, які потрапляють на стіл главі Росії.

"Ми розуміємо, що Путіну рідко подають повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж дозволяє зробити висновки. Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним будуть неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити, і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори", – написав Зеленський.

Знімок екрана
/ Telegram В.Зеленського

За його словами, щодо показника підтримки правлячої партії Росії фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно масштабніших фальсифікацій. "Повідомляють також і про істотне зростання протестних настроїв у російських регіонах. Вважаємо, що в цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково", – зазначив президент.

Він підкреслив, що "цілком справедливий тиск на Росію через цю війну триватиме і посилюватиметься, і не тільки наш тиск, тому до вересня Путін вийде з набагато гіршими показниками".

Знімок екрана
/ Telegram В.Зеленського

"На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, пролунали лише слова про продовження його війни. Внутрішня російська ситуація має переконувати у зворотному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятися про гідний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим із Росії – з тим, хто не буде закриватися від реальності", – підсумував Зеленський.

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/ Telegram В.Зеленського

Експерт розповів, коли може з'явитися шанс для мирного діалогу

Як раніше повідомляв Главред з посиланням на керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, перспективи переговорів між Києвом і Москвою багато в чому залежать від розвитку ситуації на фронті в найближчі місяці.

На думку експерта, якщо сторонам не вдасться перейти до повноцінного переговорного процесу найближчим часом, наступного сприятливого моменту, ймовірно, доведеться чекати до завершення весняно-літньої військової кампанії російських військ.

Чаленко також припускає, що нове вікно можливостей може відкритися восени. Він пов'язує це з можливою активізацією дипломатичних зусиль з боку Дональда Трампа на тлі підготовки до виборів у Конгрес США.

Якщо ж політичних передумов для діалогу не виникне, експерт не виключає, що переговорний процес може бути відкладений на пізніший термін, а реальні зрушення з'являться лише навесні наступного року.

Переговори про мир - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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