Який результат виборів в Україні визнають в РФ - в ISW відповіли

У МЗС РФ продовжують заявляти про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського.

https://glavred.net/ukraine/kakoy-rezultat-vyborov-v-ukraine-priznayut-v-rf-v-isw-otvetili-10741130.html Посилання скопійоване

Кремль визнає тільки один результат на виборах в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Кремль продовжує наполягати на проведенні виборів в Україні

У РФ відкинуть результат виборів, який не приведе до проросійського уряду в Україні

Кремль продовжуєнаполягати на проведенні виборів в Україні, щоб просувати своє квазітвердження про незаконність нинішнього українського уряду. При цьому єдиним результатом, який задовольнить РФ за підсумками таких виборів, стане створення в Києві проросійського уряду. Про це пишуть аналітикиІнституту вивчення війни.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін повторив спростоване твердження про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського і заявив про можливість створення зовнішньої адміністрації в Україні під управлінням ООН.

відео дня

"Пропозиція Кремля про нагляд за виборами в ООН – це спроба надати Росії, постійному члену Ради Безпеки ООН, право вето на будь-яку резолюцію, яка не створить систему управління ООН, що призведе до бажаного Росією результату – прокремлівського політичного устрою в Києві", – зазначають в ISW.

При цьому, як вважають аналітики, російська сторона продовжує сигналізувати про те, що в РФ відкинуть будь-який результат виборів, який не призведе до такого проросійського уряду в Україні.

Галузін вже заявив, що Україна спробує перешкодити "громадянам України", які проживають в Росії, голосувати на майбутніх українських виборах. При цьому абсолютно незрозуміло, як Кремль буде визначати, хто є українцем для цілей голосування, з огляду на зусилля Росії з паспортизації, спрямовані на примушення українців на територіях, що перебувають під російським контролем, до відмови від українського громадянства на користь російського громадянства.

Тиск Кремля на Україну з метою проведення виборів до набрання чинності мирною угодою гарантує, що українська влада буде повністю позбавлена можливості контролювати виборчий процес на території Росії, за умови, що Кремль надасть таке право українському уряду, який він ще не контролює. Кремль, ймовірно, також має намір використовувати "українців", які голосують в Росії, щоб забезпечити масове втручання у вибори.

"Твердження Росії про те, що вибори в Україні якимось чином пов'язані з легітимністю будь-якої мирної угоди, є нещирим, оскільки Кремль чітко дав зрозуміти, що буде заперечувати легітимність будь-якого українського уряду, який не дозволить Росії контролювати його склад і політичну орієнтацію", - підкреслюють аналітики.

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - думка експерта

Главред писав, що, за словами голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, теоретично Україна може провести вибори під час війни, проте ключовим питанням залишається їхня суспільна легітимність, безпека і здатність держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес.

За його словами, чинне законодавство не встановлює мінімального порогу явки виборців. У теорії вибори можуть бути визнані такими, що відбулися і легітимними, навіть якщо проголосує тільки одна людина з багатомільйонного населення країни.

Вибори в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, Путін не тільки контролює вибори в Росії, а тепер хоче контролювати виборчі процеси і в Україні. Київ на таке не погодиться.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред