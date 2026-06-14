Провал наступу РФ змінює фронт: де розгорнеться головна битва цього літа

Військовий оглядач прогнозує зміну характеру бойових дій та посилення ролі безпілотних технологій.

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Весняно-літній наступ Росії зазнав невдачі / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

Найзапекліші бої влітку очікуються на Донеччині

Росія намагатиметься втримати позиції на півдні

Україна нарощуватиме удари дронами по логістиці РФ

Анонсований Росією весняно-літній наступ фактично провалився, а характер бойових дій у літній період відрізнятиметься від попередніх кампаній. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив військовий оглядач Іван Тимочко.

За його словами, найбільш інтенсивні бої найближчим часом можуть розгорнутися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації.

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Водночас на півдні України російські війська, ймовірно, намагатимуться утримати зайняті позиції, хоча активність бойових дій там може поступово знижуватися. Тимочко вважає, що Росія навряд чи зможе суттєво наростити свій військовий потенціал на цьому напрямку, попри попередні плани щодо розширення окупованих територій.

Костянтинівка / Инфографика: Главред

"Росіяни намагатимуться там втриматись до останнього навіть якщо в них буде відрізана логістика. За увесь час повномасштабної війни з противником ми бачили, що він прагнув триматися ціною будь-яких жертв там, де інші армії просто вважали б недоцільним перебувати", – озвучив Тимочко.

Оглядач також прогнозує посилення технологічної складової війни. На його думку, зростатиме роль безпілотників, а Сили оборони України працюватимуть над розширенням зони ураження в межах малого радіуса дії. Крім того, збільшення авіаційного парку України може вплинути на розширення можливостей ураження цілей у повітряному просторі.

"Інтенсивність нарощення наших ударів від "нуля" до 200 кілометрів точно зростатиме. Противник буде намагатись адаптуватися. Думаю, зараз він постарається по максимуму реквізувати у великих корпораціях вглибині Росії вантажний транспорт, щоб пробувати кількісно компенсувати втрати, які зазнаватиме. Це впливатиме на загальну російську логістику", – констатував Тимочко.

Також він припустив, що російське командування може активніше залучати штурмову авіацію для прикриття маршрутів постачання, які дедалі частіше опиняються під ударами українських дронів. Одним із ключових завдань Сил оборони України залишається порушення логістики противника.

Яке важливе місто ЗСУ можуть втратити у червні - прогноз експерта

Ситуація на Донецькому напрямку залишається складною, а найближчими місяцями українські війська можуть зіткнутися з ризиком втрати одного з ключових міст регіону. Таку думку висловив військовий експерт Костянтин Машовець.

За його оцінкою, критична ситуація може скластися навколо Костянтинівки. Експерт вважає, що саме це місто опинилося під серйозною загрозою через активні дії російських військ на Донеччині.

Машовець зазначив, що вирішальний момент для оборони населеного пункту може настати вже влітку. Водночас він наголосив, що подальший розвиток подій залежатиме від перебігу бойових дій та здатності Сил оборони України стримувати наступ противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. Про це свідчать дані з нового звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та оцінки українських джерел.

Крім того, РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Про це в ефірі телемарафону заяви в речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, що аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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