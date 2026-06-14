Загроза ударів Цирконом та Орєшніком: у Генштабі розкрили головну мету РФ

Москва робить ставку на удари по території України, розраховуючи вплинути на внутрішню ситуацію в країні, підкреслив Андрій Гнатов.

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Розкрито особливості ракетних ударів РФ по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Гнатова:

Ворог намагається посилити тиск на українське суспільство

Москва робить ставку на удари по території України

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вважає, що використання Росією ракет "Циркон" і "Орєшнік" пов'язане не тільки з військовими завданнями.

Тим самим ворог намагається посилити тиск на українське суспільство. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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"Масово вони (ракети) застосовуються тому, що Росії потрібно якось досягати мети, поставленої її військово-політичним керівництвом", — зазначив співрозмовник.

За словами Гнатова, агресор стикається з труднощами у досягненні своїх цілей як на полі бою, так і на дипломатичному напрямку. У зв'язку з цим Москва, на його думку, робить ставку на удари по території України, розраховуючи вплинути на внутрішню ситуацію в країні.

Він зазначив, що такими діями Росія намагається створити додаткову напругу в суспільстві та розраховує на виникнення процесів, які могли б зіграти на руку Кремлю.

Крім того, Гнатов, який також входить до складу української переговорної групи, підкреслив, що на даний момент Україна не спостерігає з боку російського керівництва реальних кроків, що свідчать про прагнення завершити війну.

/ Інфографіка Главред

Експерт попередив про ризик нових масштабних атак на Київ

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що загроза повторних масованих ударів по українській столиці залишається актуальною. За його словами, російські війська можуть робити більш тривалі перерви між подібними атаками, однак це не означає зниження небезпеки.

Жданов також звернув увагу на те, що під час одного з останніх обстрілів Росія, за його оцінкою, використала практично весь спектр наявного ракетного озброєння. Він зазначив, що серед застосованих засобів ураження була й міжконтинентальна балістична ракета.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

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Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

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